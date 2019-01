Oikeusministeri: Pakkoavioliitto on rikos

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Avioliittoon pakottaminen on rikoslain mukaan rangaistavaa ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan on tarpeen arvioida, voisiko pakottamalla solmitun avioliiton saada päättymään nykyistä kevyemmällä menettelyllä. Nykyisin myös avioliittoon pakotetun avioliiton päättäminen tapahtuu normaalin avioeromenettelyn kautta.

– Oikeusministeriössä aloitetaan nyt virkatyönä selvitys pakottamalla solmittujen avioliittojen mitätöimiseen, kumoamiseen tai purkamiseen mahdollisesti liittyvistä lainsäädäntötarpeista. Pidän tarpeellisena arvioida, voisimmeko helpottaa avioliittoon pakotetun taakkaa keventämällä tällaisissa tilanteissa avioliiton päättävää menettelyä, sanoo Häkkänen.

Hänen mukaansa on selvää, että pakkoavioliitto on Suomen lain mukaan rikos.

– On lisättävä tietoa siitä, että avioliittoon pakottaminen on Suomessa rangaistavaa, ja että siitä voi seurata usean vuoden vankeusrangaistus, painottaa oikeusministeri.

– Uhrin näkökulmasta pääasia on, että tietoa rangaistavuudesta levitetään laajasti ja että rikosvastuu toteutuu. Tietoisuus lainsäädännön ehdottomuudesta voi toimia pelotteena pakkoavioliiton ja muun ns. kunniaväkivallan järjestämistä suunnitteleville, hän jatkaa.

Häkkäsen mukaan haasteena on, etteivät viranomaiset aina miellä pakkoavioliittoa ihmiskaupaksi.

– Siksi tietoa ja ohjeistusta tarvitaan ehdottomasti lisää. Pakkoavioliitto on haasteellinen tunnistaa. Tunnistaminen on kuitenkin tärkeintä, koska ilman sitä ei ole rikosjuttujakaan. Pakkoavioliitto ei tule ilmi poliisille kuin muiden toimijoiden ilmiantamana. Myös siksi järjestöjen rooli viranomaisten ja pakkoavioliittojen uhrien välillä on tärkeä, hän sanoo

Oikeusministeriön muistion mukaan pakkoavioliittoja koskevaa ohjeistusta ja koulutusta aiotaan lisätä. Esimerkiksi toimintaohjeita akuutteihin tilanteisiin on tarkoitus levittää nykyistä suunnitelmallisemmin sekä lisätä viranomaisten yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa.

Pakkoavioliittojen ehkäisyä ja torjuntaa koskevan tilannekuvan laatiminen ja jatkotoimenpiteiden kartoitus ovat osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa 2018-2021. Pakkoavioliittojen lisäksi muistiossa käsitellään myös muita kunniaan liittyvän väkivallan muotoja.