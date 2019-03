Oikeusministeri: Näpistelijät tehokkaammin vastuuseen teoistaan

Sakon muuntorangaistuksen palauttaminen varmistui.

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina lain, jolla sakon muuntorangaistuksen käyttöalan laajentuminen vahvistettiin.

Toistuvasti samankaltaisiin rikkomuksiin syyllistyneen henkilön sakkorikos olisi jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä. Tuomioistuimen määräämät sakot, joita ei saada perityksi, ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät.

– Rikoksesta pitää tulla rangaistus. Lain kunnioittamista yhteiskunnassa pitää vahvistaa. Tämän uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa rangaistusjärjestelmän uskottavuutta ja lain kunnioittamista. Jatkossa toistuvista rikoksista tulisi nykyistä tuntuvampi seuraamus, kun sakkorangaistus voitaisiin muuntaa vankeudeksi. Pidän tätä muutosta tärkeänä, jotta varmistamme, että toistuvista rikoksista tulee tuntuvampi rangaistus. Toistuvasti sakkoja saaneen henkilön toiminta osoittaa sellaista piittaamattomuutta, josta on viimekädessä voitava määrätä vankilassa suoritettava rangaistus, toteaa oikeusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Sakon muuntorangaistuksen käyttöalan laajentaminen on osa Häkkäsen laatimaa rangaistusten kiristämisen pakettia.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan kaupan alaa ja majoitus- ja ravintola-alaa kohtaan tehdään Suomessa merkittävästi enemmän varkauksia sekä henkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkailua muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna. Varkausrikollisuuden taso on säilynyt tutkimuksen mukaan edelleen korkealla tasolla.

– Mielestäni on arvioitava edelleen, miten tällaista rikollisuutta voitaisiin vähentää. Rangaistusten kiristäminen on yksi osa tätä, jotta rangaistusjärjestelmä on uskottava. Myöhemmin on tarpeen arvioida, voitaisiinko rangaistuksia kiristää edelleen, Häkkänen toteaa.

Esimerkiksi vuoden 2017 aikana yli seitsemään näpistykseen syyllistyneitä henkilöitä oli noin 900. Näitä asioita ei enää jatkossa käsiteltäisi poliisin rangaistusmääräysmenettelyssä vaan oikeudenkäynnissä. Uudistus tulee voimaan vuoden 2021 alussa, jolloin voimaantulon edellyttämät poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmien muutokset saadaan tehdyksi.