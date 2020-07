Oikeusministeri MT:lle: Hallituserolla väläyttely on hieman turhauttavaa

Anna-Maja Henrikssonista (r.) hallituksen on nostettava kunnianhimoa työllisyyden tavoitteiden suhteen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) toteaa Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa olevansa hieman turhautunut siihen, että hallituspuolueet ovat väläytelleet julkisuudessa hallituseroilla.

–Nyt on koko joukkueen pelattava kohti samaa maalia, silloin onnistumme. On hieman turhauttavaa lukea näitä juttuja, joissa jotkut väläyttävät omaa lähtöään hallituksesta, Henriksson toteaa.

Henrikssonin mukaan syy hallituseron esiintuomiseen saattaa löytyä puolueen sisältä.

– Jos on menty hallitukseen, niin sinne on kai menty sen vuoksi, että saadaan tuloksia aikaan. Ainakin RKP on lähtenyt tästä syystä mukaan. Luulen, että erinäiset ulostulot kertovat siitä, että näissä puolueissa on hieman sisäistä painetta.

Henriksson ei nimeä MT:n haastattelussa tahoja, jotka ovat hallituserolla väläytelleet.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin, että vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalon lausunto siitä, että vihreiden tulee miettiä hallituksessa olemista, jos ilmastotoimet eivät etene, tulkittiin mahdolliseksi uhkaukseksi erota hallituksesta.

Hallituksesta lähtemiseen liittyviä huhuja oli ilmassa myös keskustan osalta Katri Kulmunin (kesk.) erotessa valtiovarainministerin tehtävästä, Verkkouutiset uutisoi kesäkuun alussa.

Henriksson ottaa kantaa myös työllisyyspolitiikkaan, jossa hallituksen tulee hänen mukaansa pyrkiä korkeampiin tavoitteisiin. Hän odottaa, että syksyn budjettiriihessä löytyy tiekartta hallitusohjelman työllisyystavoitteen toteuttamiselle.

– Hallitusohjelmassa on kirjauksia siitä, että tämän hallituskauden aikana pitää saada vähintään 60 000 päätösperusteista uutta työpaikkaa. Meillä on yhteisymmärrys hallituksessa siitä, että tätä määrää pitää nostaa, Henriksson toteaa.

– Kunnianhimoa on nostettava, sillä 60 000 työpaikkaa ei tule yksin riittämään.