Oikeusministeri: Keskustelu häirinnästä ennaltaehkäisyyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Häkkäsen mukaan keskustelu seksuaalisesta häirinnästä pitää nyt suunnata ennalta ehkäisyyn ja koulutukseen.

– Seksuaalisessa häirinnässä on usein kyse vallan käytöstä, korosti oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiistaina oikeusministeriön, Lakimiesliiton ja Asianajajaliiton järjestämässä Häirinnästävapaa -seminaarissa Helsingissä.

– Kun kyse on valtasuhteista, meidän tulisi puhua valtasuhteista. Häiritsijä voi olla vanhempi kollega tai esimies, jolla on valtaa vaikuttaa myös siihen, jatkuuko nuoren, ehkä ensimmäisessä määräaikaisessa työsuhteessa olevan, työsuhde. Tällaisessa tilanteessa nuoren on vaikea lähteä tekemään ilmoitusta häiritsijästä.

Häkkäsen mielestä seksuaalisesta häirinnästä ei ole puhuttu liikaa.

– En oikein ymmärrä pohdintoja, joissa on mietitty, onko keskustelu häirinnästä mennyt jo liian pitkälle. Jos on oltu vuosikymmeniä hiljaa, niin kyllä sitä puhetta jonkin aikaa riittää, kun vihdoin asiasta voidaan keskustella.

Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä lähtee Häkkäsen mukaan usein myös toisella tavalla sivuraiteille.

– Puhutaan siitä, missä menee raja flirtin ja häirinnän välillä, tai miten kohde esimerkiksi pukeutumisellaan tai käyttäytymisellään provosoi tekijää. Tällainen puhe vähättelee sitä, kuinka vakavasta ilmiöstä on kyse, ja kuinka vakavat sen seuraukset voivat olla kokijalleen.

Häkkänen painotti, että keskustelu seksuaalisesta häirinnästä pitää nyt suunnata ennalta ehkäisyyn ja koulutukseen.

– Ei riitä, että kerrotaan jotain tapahtuneen, pitää kertoa, mitä asialle jatkossa tehdään. Minulta ei löydy ymmärrystä epäasialliselle käytökselle eikä varsinkaan sen peittelylle.

Se, että häirityiksi tulleet eivät kyselyiden mukaan ole ilmoittaneet asiasta kenellekään, on Häkkäsen mukaan keskeinen kysymys.

– Häirinnästä ei pidä vaieta ja hiljaisesti hyväksyä. Jokaisella työpaikalla pitäisi olla ilmapiiri, jossa häirinnästä halutaan ja uskalletaan kertoa työnantajalle, jotta tämä voi asiaan puuttua, oikeusministeri sanoi.

Rikoslain lisäksi myös tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki sisältävät molemmat häirinnän kiellon. Kyse on Häkkäsen mukaan kuitenkin nimenomaan asenteista ja ilmapiiristä.

– Tätä ilmapiiriä voidaan muuttaa työpaikoilla esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia siitä, mitä seksuaalinen häirintä on, tiedottamalla henkilökuntaa siitä, miten häirinnästä voi ilmoittaa ja kehen ottaa yhteyttä, Häkkänen totesi.