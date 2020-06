Oikeusministeri IS:lle: Valmiuslaista luovuttava lähipäivinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitusten purkamisen seuraukset toisaalta myös huolettavat Anna-Maja Henrikssonia.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että valmiuslain lopuistakin pykälistä on päästävä eroon nopealla aikataululla, luultavasti jo tulevien päivien aikana.

– Itse olen viestittänyt hallituksessa ja kaikki sitä mieltä siellä ovatkin, että niin pian kuin mahdollista näistä pykälistä on päästävä eroon. Emme kuitenkaan vielä ole saaneet terveydenhuoltoviranomaisilta viestiä, että he olisivat sanoneet, ettei niitä enää tarvita. Itse näen, että se aika on lähipäivinä, Henriksson toteaa.

Rajoitusten purkamisesta tekee kimuranttia se, että viruksen pitkän itämisajan vuoksi sen vaikutukset koronavirusepidemiaan eivät ole näkyvissä heti. Kokonaistilanteen voikin arvioida paremmin vasta kesäkuun puolenvälin tienoilla. Epidemian mahdollinen paheneminen rajoitusten hellittäessä huolettaakin Henrikssonia.

– Koko ajan olen yrittänyt pitää yllä sen, että valmiuslakia ei saa käyttää enemmän kuin on välttämätöntä. Hieman tässä pitää vielä malttaa, että emme joudu ojasta allikkoon, mutta kesäkuun aikana hallituksen on päätettävä tästä, Henriksson toteaa.

– On tietenkin ihana asia, että kahvilaan ja ravintolaan pääsee nyt, mutta eniten minua pelottaa alkava kesälomakausi ja samanaikainen avautuminen. Jos ohjeet muistetaan, silloin voimme syksyllä olla hyvässä tilanteessa. Jos ne unohtuvat, voi olla, että käyrä lähtee taas nousemaan.