Oikeusministeri IS:lle: Budjettiriihessä päätettävä uudistuksista

Jos emme saa työllisyyttä nousemaan riittävästi, sopeutumistoimia tarvitaan enemmän, oikeusministeri sanoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo Ilta-Sanomille olevan mahdoton ajatus, että syyskuun budjettiriihessä isoja ja vaikeita ratkaisuja siirrettäisiin, vaikka päällä olisi koronan toinen aalto ja talouden kuva pysyisi sumeana.

– Ei, sellainen ei onnistu. Budjettiriihessä on päätettävä uudistuksista. Tarvitaan työmarkkinauudistuksia ja sellaisia toimenpiteitä, joilla saamme työllisyyden nousemaan. Minun kartallani ei ole lainkaan mahdollisuutta, että budjettiriihessä ei päätettäisi näistä yhtään mitään, hän sanoo.

Henriksson muistuttaa, että jo vuosi sitten oli ilmiselvää, että uudistuksia tarvitaan.

– Nyt on se aika miettiä, mitä ne ovat. Katsoa ympärille, miten asioita on hoidettu muissa Pohjoismaissa. Mitä sieltä on opittavissa ja miten saamme vauhtia Suomen elinkeinoelämään, niin että tänne myös investoidaan. Toimintaympäristön pitää olla houkutteleva.

Henriksson kuitenkin toteaa, että tässä vaiheessa kriisiä talouden pyörät pitää ensin saada pyörimään ja lomautetut takaisin töihin.

– Nyt ei pystytä tekemään leikkauksia, vaan tarvitaan elvyttäviä ja kulutusta normaalitasolle kasvattavia toimia. Sitten on mietittävä, että voimme antaa perintönä sellaisen maan, jolla on mahdollisuudet pärjätä. Jos emme saa työllisyyttä nousemaan riittävästi, sopeutumistoimia tarvitaan enemmän. Käy varmasti niin, että kukaan ei tule olemaan oikein tyytyväinen, hän arvoi Ilta-Sanomissa.