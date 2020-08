Oikeusministeri IL:lle: Veroja ei voi korottaa loputtomasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n Anna-Maja Henrikssonin mukaan ahkeruudesta pitää palkita.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo Iltalehdelle, että hallituksen on päätettävä työllisyystoimista syksyn budjettiriihessä.

– Kansalaisilla on oikeus odottaa, että hallitus budjettiriihessä yhdessä miettii, mikä on tiekartta eteenpäin. Hallitusohjelman työllisyystavoite oli 60 000 uutta päätösperusteista työpaikkaa, joista 30 000 piti saada budjettiriiheen mennessä. Katson, että edelleen on tärkeää, että syksyllä voisimme konkreettisesti ottaa esille ne toimenpiteet, jotka käytännössä tarkoittavat kolmeakymmentätuhatta uutta työpaikkaa, hän sanoo ja väläyttää yhtenä keinona ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta.

Henriksson vaatii myös päätöksiä, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä.

– Budjettiriihessä tehtävien päätösten pitää vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tahtoa investoida Suomeen. Ilman investointeja emme luo uusia työpaikkoja. Rahathan eivät satele taivaasta, eivätkä työpaikat. Ne tulevat siitä, että meillä on yrittäjiä ja elinkeinoelämä, jotka saavat aikaan haluttuja tuotteita ja palveluja.

Veronkorotuksille Henriksson ja RKP näyttävät punaista valoa.

– Verotus on väline. Verotus ei aina ole ratkaisu. Jos ehkä vasemmalla laidalla ajatellaan, että asia ratkaistaan korottamalla veroja, me ajattelemme niin, että eihän veroja voi korottaa kuinka paljon tahansa. Silloin taloudelta lähtee perusta. Yhteiskuntamme pitää toimia siten, että siinä on sekä keppiä että porkkanaa. Siitä, että olet ahkera ja teet töitä, pitää myös saada palkinto, hän toteaa.