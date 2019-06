Oikeusministeri HS:lle: Kaikkia näpistelijöitä ei pidä laittaa vankilaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anna-Maja Henriksson kehittäisi sakkovankijärjestelmää.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) haluaa kehittää sakkovankijärjestelmää, kertoo Helsingin Sanomat.

Edellisen hallituksen laatiman uudistuksen myötä toistuvista pikkurikoksista langetetut sakot voidaan suorittaa tulevaisuudessa myös lyhyeinä vankilatuomioina.

Tuoreen oikeusministerin mukaan uudistus koskee lähinnä pikkurikoksiin syyllistyviä päihderiippuvaisia.

– Kyse on usein henkilöistä, joilla on päihderiippuvuus ja sosiaalisia ongelmia. Jotta tähän voitaisiin puuttua siten, että syntyisi tulostakin, että tämä käyttäytyminen loppuisi, niin siihen pitäisi puuttua vähän toisella tavalla kuin vain sillä, että ihminen laitetaan muutamaksi viikoksi vankilaan, Henriksson sanoo HS:lle.

Henrikssonin mukaan päihderiippuvaisia tuomittuja voisi vankilan sijasta toimittaa päihdekuntoutukseen. Pakkohoidosta Henriksson ei kuitenkaan innostu.

–Parempi lähtökohta on saada ihminen itse ymmärtämään, että tämä [päihdekuntoutus] on hänen kannaltaan parempi vaihtoehto. Kynnys määrätä ihminen pakkohoitoon on aika korkea.

Haastattelussa Henriksson myös korostaa, ettei hän vastusta sakon muuntorangaistusta.

– Jotta oikeusjärjestelmä on uskottava, kansalaiset eivät saa kokea, että jotkut saavat tehdä rikoksia joutumatta siitä vastuuseen.