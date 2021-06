”Oikeuskanslerin selvitettävä rajoitusten lainmukaisuus”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan elinkeinovapautta rajoitetaan poliittisten kiistojen takia.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti selvittää, onko hallituksen asettamille tiukoille ravintola- ja tapahtuma-alan koronarajoituksille enää perustuslaillisia perusteita. Perustuslaissa on asetettu selvät kriteerit, joiden tulee täyttyä rajoitusten oikeuttamiseksi.

-Laillisuusvalvojan on puututtava tilanteeseen, missä on käynyt selväksi, että perustuslakivaliokunnan rajoitustoimia koskeva reaaliaikainen seuranta on politisoitunut. Välttämättömyyskriteerien pitää täyttyä niin alueellisesti, elinkeinokohtaisesti ja myös erilaiset ravintolat huomioiden, muistuttaa Heinonen.

Heinosen mukaan hallituksessa käydään vain kauppaa elinkeinovapaudella ja muilla perustuslaillisilla oikeuksilla.

-Rajoitustoimien purkamisesta käydään hämmentävää poliittista kinastelua ja vääntöä ja näköjään jopa kauppaa eri hallituspuolueiden kesken pääministeri Sanna Marinin hallituksen pöydissä. Elinkeinonvapautta ja myös muita perustuslaillisia oikeuksia rajoitetaan poliittisten kiistojen takia.

Kansanedustaja korostaa, että ”Euroopassa on pystytty avaamaan ravintolat koronaturvallisesti ja toteuttamaan myös tapahtumia Euroviisuista lähtien”.

-Olen samaa mieltä kulttuurialan toimijoiden kanssa, että jo riittää. Tämä on niin vakava asia, että pitää kysyä nauttiiko hallitus enää toimissaan luottamusta? kysyy Heinonen.