Oikeuskansleri: Valmiuslain riskejä tarkasteltava kriisin jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomas Pöystin mukaan nykylainsäädäntö saattaa tarvita lisälukkoja.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan valmiuslakia ja sen soveltuvuutta pandemiaan on aiheellista tarkastella, mutta muutoksia on syytä tehdä vasta kriisin jälkeen. Hänen mukaansa nyt on kuitenkin oikea hetki kirjata ongelmat muistiin.

– Tämä on sellainen pohdinta mikä täytyy tehdä rauhallisesti tämän jälkeen, se taas jos kriisin kestäessä ryhdytään pysyvää valmiuslainsäädäntöä muuttamaan, niin se voi olla vähän vaarallistakin, Pöysti sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Pysyvän kriisilainsäädännön tarkastelu täytyy hänen mukaansa tehdä rauhallisesti ja huolellisen harkinnan kautta, eikä sitä saa tehdä hetken mielijohteesta kriisioloissa. Hänen mukaansa on kuitenkin syytä arvioida muun muassa, onko eduskunnan oikeuksien siirtäminen valtioneuvostolle oikea tapa reagoida ja tarvittaisiinko valtuuksien käyttöönottoon eduskunnassa lisälukoksi määräenemmistö. Nyt päätös voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

– Kyllä siinä periaatteessa on riski, eli jos tämä valtioneuvostossa oleva laillisuusvalvonta niin oikeuskansleri sivuutettaisiin täysin ja jos sitten perustuslakivaliokunta ei tekisi sitä työtään, niin silloin pienellä enemmistöllä voitaisiin siirtyä käyttämään poikkeusvaltuuksia.

Pöystin arvion mukaan valmiuslaista ei ole myöskään iloa pandemiasta seuraavaan taloudelliseen kriisiin. Luvassa on hänen mukaansa poikkeuksellisen syvä syvä talouden lama tai taantuma, johon liittyy paljon työttömyyttä ja lomautuksia.

– Ne keinot mitä taloudellisten kriisien osalta valmiuslaissa säädetään ei kyllä juurikaan ole tämäntyyppiseen tilanteeseen sopivat ja ne on aika pitkälti semmoisia hyödykesäännöstelytyyppisiä. Nyt sitten se taloudellinen kriisi joka tästä seuraa on toisentyyppinen.