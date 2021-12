Oikeusjuttu paljasti ruokatoimitukset Venäjän armeijalle Ukrainaan – Kreml kiistää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petostuomiossa puhutaan Itä-Ukrainaan sijoitettujen venäläisjoukkojen ruokahuollosta.

Rostovilaisen tuomioistuimen antama ratkaisu näyttää sisältävän jälleen uuden todisteen Venäjän asevoimien miehityksestä Itä-Ukrainan ”separatistialueina” tunnetussa Donbassissa. Tuomiossa paljastetaan, että Venäjältä toimitetaan ruokaa ja muita tarvikkeita Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille sijoitetuille ”Venäjän asevoimien joukoille taistelutehtävissä”.

Asiasta tässä kertovan Radio Free Europen mukaan oikeustapauksessa on kyse korruptiosta. Rostovin Kirovskin tuomioistuin langetti asiassa Venäjän asevoimien ruokahuollosta vastaavan yhtiön paikalliselle johtajalle viiden ja puolen vuoden vankeustuomion lahjusten antamisesta

V.N. Zabalujeviksi tunnistetun johtajan kerrotaan vastanneen ruokatoimituksista Ukrainan venäläisjoukoille.

Oikeuden asiakirjoissa todetaan muun muassa, että Itä-Ukrainaan sijoitetuilla venäläisille joukoille on toimitettu kahden viikon välein 1 300 tonnia ruokaa Rostovista. Tämän arvioidaan menneen noin 26 000 sotilaan ruokkimiseen. RFE:n mukaan Ukrainassa olevia venäläisjoukkoja saattavat huoltaa muutkin yhtiöt.

Zabalujevin kerrotaan tunnustaneen lahjoneensa viranomaisia neljästi vuonna 2019. Puolustuksen mukaan esimerkiksi eräs eteläisen sotilaspiirin everstiluutnantti oli vaatinut Zabalujevilta 90 000 ruplaa eli hieman yli 1 000 euroa kuukaudessa vastineeksi siitä, etteivät toimitukset Ukrainaan häiriinny. Tuomiossa kerrotaan, että upseeri oli uhannut ”estää huoltotoimitukset DNR:ssä [Donetsk] ja LNR:ssä [Luhansk] taistelutehtävissä olevalle Venäjän asevoimien henkilöstölle”.

Tuomiossa paljastetaan myös yksityiskohtia toimituksista Ukrainaan. Syytetty kertoi oikeudessa, että yksi kuorma-autokuljetus Itä-Ukrainaan maksoi tavarantoimittajalle noin 65 000-80 000 ruplaa eli noin 800-950 euroa. Korkeaa hintaa selitetään tehtävän vaarallisuudella.

Syytetyn mukaan kuljettajat esittävät rajalla asiakirjansa, poistavat ajoneuvojensa rekisterikilvet ja etenevät Ukrainan alueelle ”vastaanottavan osapuolen suojeluksessa”.

Venäjän asevoimien läsnäolo Itä-Ukrainassa on ollut yleisesti tiedossa aina siitä lähtien, kun Venäjä valtasi Ukrainan Krimin ja hyökkäsi maan itäosiin vuonna 2014. Venäjä on kuitenkin kiistänyt systemaattisesti joukkojensa osallistumisen sotaan ja tämän oikeustapauksen kaltaisia todisteita Venäjän toimista on tihkunut vain harvakseltaan.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa torstaina. Hänen mukaansa Venäjän joukkoja ei ole Ukrainassa. Tuomion tekstissä on hänen mukaansa tapahtunut virhe, koska ”Venäjän joukot ovat Venäjän federaation alueella”. Peskov kuitenkin totesi Venäjän lähettävän humanitaarista apua Itä-Ukrainaan.