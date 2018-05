Oikeus kumosi kiellon – Silvio Berlusconi voi palata ministeriksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italian entisen pääministerin veropetostuomio on estänyt hänen valintansa julkisiin virkoihin.

Italialainen tuomioistuin on kumonnut Silvio Berlusconin karenssin, joka on estänyt häntä nousemasta julkisiin virkoihin, kuten Italian parlamentin jäseneksi tai ministeriksi. Asiasta kertovat Corriere della Sera ja Politico.

Italian kahdella populistipuolueella Legalla ja Viiden tähden liikkeellä on tähän päivään asti aikaa muodostaa hallitus. Berlusconi, joka on veropetostuomiosta ja karenssistaan huolimatta johtanut Italian keskusta-oikeistolaista Forza Italia -puoluetta, on aiemmin sanonut tukevansa Legan ja Viiden tähden liikkeen hallitusneuvotteluita. Lega oli Forza Italian kanssa vaaliliitossa maaliskuun parlamenttivaaleissa.

Puolueet ovat sopineet, ettei kummankaan puheenjohtajasta, Viiden tähden liikkeen Luigi Di Maiosta tai Legan Matteo Salvinista, tule Italian pääministeriä. Di Maio on kuitenkin sanonut sittemmin julkisuudessa, että hänestä on tultava pääministeri, jotta hallituksesta ei tule liian oikeistolaista.

Berlusconin karenssin poistumisen uskotaan mutkistavan hallitusneuvotteluita entisestään. Ex-pääministeri on selittänyt johtamansa Forza Italian huonoa vaalitulosta sillä, että hän itse ei voinut olla ehdolla. Nyt tilanteen muututtua Berlusconi olisi todennäköisesti halukas suuntaamaan vaaliuurnille mahdollisimman nopeasti uudelleen. Jos Legan ja Viiden tähden liikkeen neuvottelut epäonnistuvat, ei tarjolla enää ole liittoumia, joilla olisi takanaan riittävä tuki parlamentissa. Italian presidentti Sergio Mattarellan mukaan sen seurauksena maahan pyrittäisiin muodostamaan virkamieshallitus, joka johtaisi Italiaa seuraaviin, ennenaikaisiin vaaleihin asti.