Oikeistoaktivisti shokeeraa: Hyväksytkö todella monimuotoisuuden?

Lauren Southern herättää esiintymisillään kauhua.

Suomessa tuntematon Lauren Southern on 23-vuotias kanadalainen kovan linjan oikeistolainen nettipersoona ja shokkitoimittaja. Libertaariksi identifioituva, lännen kuolemasta puhuva ja IT’S OK TO BE WHITE -t-paitaa pitävä Southern on ollut muun muassa estämässä maahantulijoiden aluksia pääsemästä Eurooppaan.

LGBTQ-marssilla Lauren Southern on vaatinut vain kahden sukupuolen tunnustamista ja hänen päälleen heitettiin virtsaa. Jo kaksi vuotta sitten julkaistiin hänen kirjansa Barbarians: How Baby Boomers, Immigrants, and Islam Screwed My Generation.

Southernilta on kielletty pääsy Britanniaan. Viime viikolla Uudessa-Seelannissa Lauren Southernilta kiellettiin esiintymisiä ja viranomaiset estivät häntä tulemasta moskeijoiden lähelle. Maassa ollessaan Southern vei potin saamalla tunnetun tv-juontajan neljän sekunnin ajaksi sanattomaksi.

Alla olevassa Youtube-videossa kohdassa 3:40 näkyy juontajan ja Southernin sananvaihto, jossa juontaja jäätyy. Southern sanoo ensin arvostelevansa ”monimuotoisuuden (diversity) uskontoa”.

– Se mitä sanoin sinulle Lauren Southern on, että Uusi-Seelanti on monimuotoinen maa. Sinä sanot että monimuotoisuus on heikkoutta. Tämä maa tunnetaan sulatusuunina. Sanotko että olemme heikko maa?, juontaja kysyy.

Lauren Southern vastaa hänelle näin:

– Hyväksytkö monimuotoisen näkemyksen, että naiset pitää kivittää raiskatuksi tulemisen rikoksesta? SiIlä sitä multikulturalismi on, hyväksyt kaikki kulttuurit. Hyväksyt kaikki ihmisten monimuotoiset mielipiteet. Pitäisikö sen näkemyksen, johon uskot, kuulua tähän monimuotoisuuteen?.

Here is the interviewer, @patrickgowernz explaining how he was 'scared' of Lauren and how she 'nailed him.' He was definitely not expecting this and is basically now a broken man. 😂 pic.twitter.com/LkFYewHZm9 — Caolan Robertson (@CaolanRob) August 5, 2018