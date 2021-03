”Oikeasti Suomessa on 672 koronan tehohoitopotilasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkärin mukaan tehopaikkojen määrä on kolminkertaistunut koronan aikana.

Anestesia-ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa kirjoittaa Twitterissä, että Suomessa koronan vuoksi tehohoidossa olevia potilaita on luultua enemmän.



Tätä hän perustelee pidentyneillä hoitoajoilla ja hoidon vaativuudella.

– Miksi ei tarkemmin avata tätä: tehohoidossa 56 potilasta ei kuulosta isolta, MUTTA: Hoitoajat ovat 4 x pidempiä ja potilaat 3 x vaativampia (henkilökunnan määrä /laatu+ suojaustoimenpiteet) joka TARKOITTAA: Covid19 tehopotilaita oikeasti = 56 x 4 x 3 = 672!

– Normioloissa tehopaikkoja Suomessa on 300 joten jo nykyinen määrä on kolminkertainen tavalliseen tilanteeseen verrattuna. Kun tämä on vielä keskittynyt HUS:n alueelle niin yhtään lisäpaikkaa ei ole enää oikeasti mahdollista lisätä!

