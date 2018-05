Oikealle kääntyminen päin punaisia haluttaisiin sallia

Kokoomukselle tehdyssä puoluekokousaloitteessa esitetään USA:n kaltaista muutosta liikenteeseen.

Kaakkois-Suomen kokoomusnuorten puolueensa Turun puoluekokoukselle tekemässä aloitteessa perustellaan, että monissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa saa autoilija risteyksessä kääntyä punaisia päin oikealle.

– Tämä lisää liikenteen sujuvuutta yksityisautoilijoille sekä julkiselle liikenteelle. Autoilla tulee vähemmän tyhjäkäyntiä ja täten myös vähemmän ilmansaasteita. Sallimalla oikealle kääntyminen punaisia päin parantaisi liikenteen sujuvuutta ruuhkaisissa risteyksissä. Niin henkilöautot kuin joukkoliikennekin hyötyisivät uudistuksesta, aloitteessa todetaan.

Nuoret laskevat, että minuutin päivittäisellä säästöllä kertyisi joka päivä yli 90 000 henkilötuntia.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa punainen pallovalo oikealle käännyttäessä on käytännössä stop-merkki. Auto on tuotava pysähdykseen ennen oikealle kääntymistä niin kuin risteyksessä olisi stop-merkki. Oikealle punaisia päin kääntyvä on myös väistämisvelvollinen, kuten tullessa stop-merkin takaa. Poikkeavaa kevyttä liikennettä on tällöin väistettävä, mutta risteävälle kevyelle liikenteelle palaa punainen valo, joten risteävää liikennettä ei tarvitse väistää.

Suomessa uudistus edellyttäisi aloitteen mukaan selvitystöitä, asianmukaisten liikennemerkkien laatimista ja risteyksien merkitsemistä, tiedotusta ja autokoulujen opetussuunnitelman muuttamista.

– Vaikka tämä kokonaisuus on yhtenä vaalikautena kallis, on se kannattava pitkällä tähtäimellä. Sillä säästetään ihmisten aikaa ja parannetaan liikenteen sujuvuutta onnettomuuksien määrää oleellisesti muuttamatta, nuorten aloitteessa todetaan.