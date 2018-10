Ohjusvaroitus Venäjältä: Euroopasta tulee panttivanki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pitkän linjan diplomaatin mukaan moni Venäjällä uskoo keskimatkan ohjusten olevan tarpeen.

Venäläinen korkean tason veteraanidiplomaatti ja aseistariisunnan asiantuntija, tohtori Viktor Mizin varoittaa siitä, mihin Yhdysvaltojen vetäytyminen keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta voisi johtaa.

Neuvostojohtaja Mihail Gorbatshovin ja Yhdysvaltain presidentti Ronald Reaganin solmimaa ohjussopimusta vuonna 1987 neuvottelemassa ollut Mizin suuntaa sanansa etenkin venäläisille.

– Minulla on seuraava viesti kaikille heille, jotka ottavat sopimuksen päättymisen vastaan avosylin ja sanovat että Venäjä saa nyt vapaat kädet: jokainen Puolaan tai Baltian maihin sijoitettu amerikkalainen ohjusjärjestelmä saavuttaisi kohteensa Venäjällä kolmen minuutin sisällä. Tämä on äärimmäisen vaarallista, hän toteaa Meduzan haastattelussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut Yhdysvaltojen aikovan vetäytyä sopimuksesta. Amerikkalaisten mukaan Venäjä on kehittänyt ja ottanut käyttöön sopimusta loukkaavia asejärjestelmiä.

Viktor Mizin kertoo keskustelleensa diplomaattien kanssa Saksan ja Euroopan parlamenteissa, Euroopan komissiossa ja Natossa. Hänen mukaansa Euroopassa ymmärretään, että tilanne tekee ”Euroopasta jälleen panttivangin”.

Mizinin mukaan kyse ei ole pelkästään amerikkalaisista ”haukoista”, jotka haluavat päästä eroon ohjussopimuksesta.

– Näitä lobbareita on meilläkin. Olin läsnä kansanedustajiemme kuulemistilaisuudessa, jossa armeijan haukat totesivat, että sopimus oli alusta alkaenkin virhe – ja että kaikki asekontrolli on virhe – että me tarvitsemme näitä aseita, koska olemme tällaisia aseita käyttävien maiden saartamia, hän jatkaa.

Viktor Mizin listaa esimerkkinä Kiinan, Intian ja Lähi-idän.

Hänen mukaansa keskimatkan ohjusten kohdalla on kyse suoranaisesta fanatismista.

– Jokainen järkevä puolustusasiantuntija ymmärtää, että nämä ohjukset ovat tarpeettomia kun otetaan huomioon jo nyt olemassa olevat ydinasekyvyt, Viktor Mizin toteaa.

Huippuasiantuntija lyttää myös Kremlin usein toistaman väitteen Yhdysvaltojen Itä-Eurooppaan sijoittamien ohjuspuolustusten uhasta Venäjälle.

– Venäjällä valitetaan, että Romaniaan sijoitetut ja Puolaan kaavaillut amerikkalaiset ohjuspuolustusjärjestelmät ovat meille uhka. Silti (Venäjän strategisia ja taktisia ohjusjärjestelmiä suunnittelevan Moskovan lämpötekniikan instituutin johtaja) Juri Solomonov on sanonut useaan kertaan, ettei mitään uhkaa ole.

Viktor Mizinin mukaan tällaista puhetta ei kuitenkaan enää kuunella Venäjällä.

– Se on kuin uskonto.

Hänen mukaansa Venäjän kenraalikunnassa uskotaan, että INF-sopimuksen kaatuminen olisi Venäjälle valttikortti, jolla se voi painostaa amerikkalaisia. Mizin sanookin nyky-Venäjän luisuneen ”fanaattiseen militarismiin”.

– Propagandaa militarisoidaan tavalla, jota ei ole nähty pitkiin aikoihin, Viktor Mizin toteaa.

Hän nostaa esimerkiksi toisen Kremlin narratiiviin kuuluvan käsityksen. Puheen siitä, että Venäjä on vihollisten saartama. Tätä käytetään usein etenkin Natosta. Ajattelu ulottuu Viktor Mizinin mukaan jopa politiikan huipulle.

– Vakavasti otettavat ihmiset duumassa sanovat, että Naton tankit ovat tunkeutumassa rajan yli, hän päivittelee,

Viktor Mizin työskentelee kansainväliseen turvallisuuteen keskittyvänä vanhempana tutkijana Venäjän tiedeakatemian maailmantalouden ja kansainvälisten suhteiden insituutissa. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Moskovan MGIMO-yliopiston kansainvälisen politiikan instituutin apulaisjohtajana. Mizin työskenteli ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän ulkoministeriössä diplomaattina vuosina 1978-2001. Hän osallistui urallaan useisiin historiallisiin aseneuvotteluihin. Mizin oli INF-sopimuksen lisäksi mukana neuvottelemassa muun muassa START I- ja START II-sopimuksia.