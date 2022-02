Ohjusiskuja Kiovaan, Venäjä noussut maihin Krimin lähellä

Tykistötulesta on kerrottu eri puolilla Ukrainan rajaa.

Venäjän asevoimat on aloittanut laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Ensimmäiset räjähdykset kuultiin BBC:n mukaan noin puoli kuuden aikaan aamulla presidentti Vladimir Putinin tv-puheen jälkeen.

Tykistötulesta on kerrottu Itä-Ukrainan lisäksi maan eteläosissa sekä Harkovan lähellä. Venäjä on keskittänyt suuren määrän sotilasvoimaa Belgorodin alueelle, josta on ammuttu Ukrainaan raketinheittimillä.

Kiovan lähellä sijaitsevaa lentoasemaa ja sotilaskohteita on pommitettu aamun aikana risteilyohjuksilla ja ballistisilla ohjuksilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Ukrainan infrastruktuuria vastaan eri kaupungeissa. Hän kertoi keskustelleensa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa ja kehotti ukrainalaisia pysymään rauhallisina ja kodeissaan.

Venäläisjoukkojen kerrotaan nousseen maihin Odessan ja Mariupolin alueella. Yksi hyökkäyssuunta olisi siis myös miehitetyltä Krimin niemimaalta pohjoiseen.

CNN:n mukaan Venäjän asevoimat hyökkää Ukrainaan myös Valko-Venäjältä käsin.

Air raid sirens in Kyiv — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) February 24, 2022

Large number of strikes coming from Belgorod. https://t.co/q7ofFczg7W — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 24, 2022

Good God. This was on the outskirts of Kharkiv not long ago. pic.twitter.com/niIXsBIi15 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 24, 2022