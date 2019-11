Ohjus räjähtää keskellä moottoritietä – video

Islamilainen Jihad -terroristijärjestö on pommittanut viime yön jälkeen Israelia kymmenillä raketeilla.

Hyökkäykset olivat kosto Gazaan ja Syyrian pääkaupunki Damaskokseen tehdyistä Israelin asevoimien (IDF) ilmaiskuista, joilla surmattiin järjestön aseellisen siiven eli al-Qudsin prikaatien johtaja Baha Abu al-Ata vaimoineen. Al-Atan kerrotaan suunnitelleen useita terrori- ja raketti-iskuja Israeliin.

– Hän oli kuin tikittävä aikapommi. Meille avautui mahdollisuus toimia, ja hyödynsimme sen tehokkaasti, IDF:n esikuntapäällikkö, kenraaliluutnatti Aviv Kohavi sanoi.

IDF:n mukaan Iron Dome -ohjustorjuntajärjestelmä tuhosi ainakin 20 yhteensä yli 50 Israeliin ammutusta raketista. Raketit osuivat summittaisesti siviilikohteisiin, muun muassa keskelle moottoritietä ruuhka-aikaan.

Tapaus tallentui Tel Avivin eteläpuolella sijaitsevaan liikennekameraan. Ohiajaneet autot välttivät räjähdyksen täpärästi.

#Israeli Bus driver captures on film moment a rocket from #Gaza hits a busy intersection in southern Israel. @IDF says more than 50 rockets fired on central/southern [email protected] Israel assassinated senior PIJ leader in Gaza…. pic.twitter.com/afypvFb7b2

WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel.

Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019