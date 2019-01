Ohjus osuu rankalla videolla suoraan Talibanin johdon kokouspöytään

Yhdysvaltojen ilmavoimat ja afganistanilaiset erikoisjoukot ovat iskeneet Talibanin tukikohtaan Afganistanin Farjabin maakunnan pohjoisosassa.

Alla näkyvän rankan videon kerrotaan näyttävän hetken, jolloin amerikkalaislennokin ilmaisku osuu keskelle pöydän ympärille kerääntynyttä Taliban-ryhmää. Kaikkiaan terroristeja kuoli ilmeisesti tusinan verran.

Taliban-johtaja Abu Talhan on kerrottu menehtyneen iskussa. Afganistanin Khaama Pressin mukaan Talha kuoli kuitenkin toisessa Talibanin vastaisessa operaatiossa, joka tehtiin samaan aikaan ilmaiskun kanssa.

On 15/01/2019, this beautiful airstrike killed a dozen of #Taliban terrorists & their local leader, Abu Talha while were praying in Adam Qala, North Faryab, #Afghanistan. Here is the video recorded by #USAF's MQ-9 Reaper drone which provided air support for Afghan Special Forces. pic.twitter.com/qMuBqRJOf3

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 20, 2019