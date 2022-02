Ohjus osui kerrostaloon Kiovassa – video näyttää tuhon

Venäjän ampuma ohjus on osunut korkeaan asuinkerrostaloon Kiovassa. Sosiaalisessa mediassa kiertävät videot ja kuvat (alla) näyttävät talon tuhoutuneen julkisivun. Erään videon kerrotaan näyttävän asuntoa sisältä ohjuksen osuessa rakennukseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi eilen lehdistötilaisuudessa, että ”kukaan ei aio hyökätä Ukrainan kansaa vastaan”. Samassa yhteydessä hän myös korosti, että siviili-infrastruktuuria kohtaan ei tehdä iskuja.

Hyökkääjän vakuutteluista huolimatta sosiaalisessa mediassa kiertää lukuisia videoita ja valokuvia tuhoisista iskuista ukrainalaisissa siviilikohteissa ja asuinalueilla. Eilen kerrottiin osumasta päiväkotiin. Myös Amnesty International on raportoinut Venäjän joukkojen iskuista siviilialueille sekä muihin suojattuihin kohteisiin, kuten sairaaloihin.

Amnesty Internationalin perjantain raportissa nostetaan esiin kolme vahvistettua tapausta, joissa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntöjä on rikottu Venäjän iskujen osuessa siviilikohteisiin. Raportissa todetaankin, että väitteet venäläisjoukkojen käyttämien ohjusten korkeasta osumatarkkuudesta ovat valheellisia.

A missile struck a highrise residential building not far from Zhuliani airport in Kyiv pic.twitter.com/g0Vb68DGVr

Video from one of the apartments in the building struck by a munition near the Zhuliani airport in Kyiv. https://t.co/FBBbuCFUbk pic.twitter.com/eTczBwGCx7

— Rob Lee (@RALee85) February 26, 2022