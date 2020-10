Ohjelmistoyritykset palkkaavat lisää väkeä

Tuore Sykemittari kertoo ohjelmistoalan nopeasta toipumisesta kevään koronaiskun jälkeen.

Korona lamautti keväällä ennennäkemättömällä tavalla ohjelmistoyrityksiä. Syksy on tuonut muutoksen, sillä ohjelmistoalan näkymiä kartoittava tuore Sykemittari kertoo lähes 70 prosenttia ohjelmistoyrityksistä kasvavan ja yli puolet palkkaa lisää työntekijöitä.

– Ymmärrämme liiankin hyvin, että Suomen vaikeudet eivät ole ohi. Suomi sai silti toivoa: kriisin voi kääntää myös voitoksi rohkeilla päätöksillä, toteaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Kun ohjelmistoalan tilannetta keväällä mitattiin pahimman koronakurimuksen keskellä, lähes yhtä moni yritys oli vaikeuksissa kuin kasvussakin. Roihan mukaan tilanne oli täysin ainutlaatuinen Suomessa jo lähes 15 miljardin liikevaihtoon kasvaneelle toimialalle.

Syyskuun lopulla ja lokakuun alkupuolella toteutettu Sykemittari-kysely kertoo kuitenkin alan toipumisesta kevään koronalamasta.

– Ohjelmistoalan kehitystä on mitattu kattavasti jo pitkään, ja tämä on selkeästi kaikkien aikojen muutos vuoden sisällä. Keväällä jonkinlaista kasvua odotti runsas 40 prosenttia yrityksistä, nyt 70 prosenttia. Keväällä liikevaihto oli laskussa niin ikään noin 40 prosenttia yrityksistä, nyt vaikeuksissa on enää runsas kymmenen prosenttia yrityksistä. Tällä on kansallisestikin suuri merkitys, kuvaa Roiha.