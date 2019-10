Ohjelmistoala kysyy, miksi työehtosopimus on voimassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nopeasti kasvavalla alalla on yleissitovuus suurelle enemmistölle kuollut kirjain, arvioi työnantajayhdistys.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha pohtii, onko yleissitova työehtosopimus menettänyt merkityksensä nopeasti kasvavalla ohjelmistoalalla. Alkusyksyllä tehtyyn Sykemittari-kyselyyn vastanneista ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan yrityksistä yli 80 prosenttia oli kasvussa, ja yli kaksi kolmasosaa aikoi palkata lisää työntekijöitä.

Kuitenkin vain 23 prosenttia yrityksistä ilmoitti kuuluvansa työnantajaliittoon. Työntekijäpuolella tilanne on Roihan mukaan vielä puhuttelevampi. Yli 72 prosenttia yrityksistä kertoi kyselyssä, etteivät niiden työntekijät ole valinneet luottamusmiestä. Lisäksi yli 9 prosenttia ei tiennyt, onko luottamusmiestä valittu. - Työntekijöitä ei ole siis kiinnostanut valita luottamusmiestä työehtoasioita hoitamaan jopa yli 80 prosentissa yrityksistä, Roiha arvioi tiedotteessa. Hän kysyykin, millaiset ovat perusteet yleissitovalle työehtosopimukselle. - Alallamme on pyöreästi 1800 yritystä ja 60 000 suomalaista huippuosaajaa. Ylivoimaiselle enemmistölle yleissitovuus on kuollut kirjain. Miksi se siis on yhä voimassa, kysyy Roiha. Hän muistuttaa, että ohjelmistoalan kasvu on parempaa kuin missään muualla Suomen taloudessa ja alan yritykset voittavat järjestään palkinnot parhaista työpaikoista. - Sykemittarin mukaan 81 prosenttia softayrityksistä korottaa palkkoja enemmän kuin työehtosopimus vaatii. Työehdot ovat järjestään paremmat kuin työehtosopimus tai lain kirjain edellyttävät. Työntekijät ja työnantajat puhaltavat yhteen hiileen, menestys on yhteinen. Onko yleissitova työehtosopimus enää järkevä, hän kysyy. Sykemittari-kyselyyn vastasi syys-lokakuussa 120 ohjelmisto- ja verkkoliiketoimintaa tekevän yrityksen toimitusjohtajaa, yrittäjää tai muussa asemassa olevaa yritysjohtajaa.