”Ohjaako STM taustalla” – uusista rajoituksista nousi myrsky

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueistakin kummeksutaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston linjauksia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston torstain päätös kokoontumisrajoitusten tiukentamisesta pääkaupunkiseudulla kerää runsaasti kritiikkiä päättäjiltä.

Erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan iskevä turvavälivaatimus on herättänyt huomiota ja sosiaali- ja terveysministeriön on jopa epäilty ohjanneen päätöstä taustalta. Arvostelua on tullut yhtä lailla niin oppositiosta kuin hallituspuolueidenkin riveistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että STM lähettää aluehallintoviranomaisille ohjauskirjeen, jossa painotetaan, että lasten ja nuorten on oltava etusijalla koronatoimista päätettäessä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toisti Säätytalolla samaa viestiä ja tviittasi myöhemmin hallituksen linjan olevan selvä.

– Lapset ja nuoret eivät saa olla ensimmäisenä rajoitusten kohteina ja mm. tapahtuma- ja kulttuurialaa koskevista turvavälirajoituksista on pystyttävä turvallisesti joustamaan, nopeasti. Asiaa ratkotaan ohjeistuksella tai tarvittaessa lakimuutoksella, Ohisalo totesi.

Tästä huolimatta arvostelua on riittänyt.

– Ministeriöt ohjaavat aluehallintovirastojen toimintaa toimintaa. Kyllä tässä taitaa olla STM asialla ja halunneet itse kiristyksiä. Valitettavasti ne kohdentuvat kuitenkin nyt heikommassa asemassa oleviin ja vaikuttavat lastemme tulevaisuuteen sekä sosiaalisesti että terveydellisesti, kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho esimerkiksi tviittasi.

Laihon mukaan puhe siitä, ettei hallituksella olisi valtaa rajoituksiin on pötypuhetta.

– Maassamme olisi siis hallitus, jolla ei ole toimivaltaa koronatoimissa. Mitä hyötyä on sitten ilman valtaa olevalla hallituksella?, hän sanoi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo puolestaan totesi aluehallintoviraston päätöksen tuntuvan sitä järjettömämmältä mitä enemmän sitä pohtii. Hänkin väläytti STM:n taustavaikutusta.

– Ainoa oikea ratkaisu on nyt pyörtää päätös, ottaa aikalisä ja luoda selkeä strategia. Nyt on ko. viranomaisen uskottavuus vaakalaudalla. Vai onko tässä STM ohjaamassa taustalla?, Honkasalo kirjoitti Twitterissä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Karin mukaan ”linjan pitäisi olla jo selvä”, ettei vastuu pandemian torjumisesta kuulu lapsille.

– Lapset ovat kantaneet jo kohtuuttoman suuren taakan koronatoimista. Lapsiin kohdistuvien rajoitusten pitää aina olla viimesijaisia. Tämä pätee myös mahdollisuuteen harrastaa, Kari tviittasi.

– Ei tämä näin voi mennä. Aluehallintoviraston uudet rajoitukset ovat kohtuuttomia pitkään kärsineelle kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Tavoite on ollut tapahtumien turvallinen avaaminen, ei loppujenkin sulkeminen, hän jatkoi.

Opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korosti, että päätös lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksista oli ”viranomaisen oma eikä hallituksen”. Hänen mukaansa on tärkeää, että ”lapset ja nuoret ensin” -periaatteen merkitystä painotetaan taas voimakkaasti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös merkitsee sisäharrastustoiminnan kieltoa pääkaupunkiseudulla, mikäli turvaväleistä ei voida pitää kiinni. Ulkonakin pitäisi pystyä välttämään fyysinen kontakti.

