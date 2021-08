Ohjaako sattuma liikennevaloja?

Olet joskus saattanut ihmetellä, millä logiikalla liikennevalot oikein vaihtuvat.

Suomessa on noin 2 200 liikennevaloristeystä, joista Fintraffic hallinnoi noin seitsemääsataa. Loput valoista ovat kaupunkien ja kuntien hoitamia. Yleisimpien puna-kelta-vihreiden liikennevalojen lisäksi tunneleiden suulla on omia liikennevaloja, kuten kaistaopasteita. Myös raitiovaunuille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat liikennevalonsa.

Näet liikennevaloristeyksessä tien reunassa harmaan metallilaatikon. Tämä on liikennevalokoje, joka ohjaa kyseisen risteyksen liikennevaloja. Asfalttiin upotetut anturit tunnistavat auton saapumisen risteykseen ja lähettävät tästä tiedon eteenpäin kojeelle, jotta järjestelmä tietää vaihtaa valot sopivassa kohdassa.

Usein liikennevaloihin on linkitetty yhteys muihin saman alueen liikennevaloihin, jolloin valot kommunikoivat keskenään. Tämän ansiosta saatat välillä nauttia niin sanotusta vihreästä aallosta ajaessasi.

Auton tunnistamiseen perustuvan valojen vaihtumisen lisäksi liikennevaloissa on etenkin ruuhkaisemmilla teillä automaattisesti toimivia ohjelmia, joiden perusteella valot vaihtuvat.

Esimerkiksi suurten kaupunkien työmatkaliikenne on huomioitu niin, että aamuisin annetaan enemmän vihreää valoa kaupunkiin sisään tulevalle autovirralle, kun taas iltapäivällä kaupungista pääsee helpommin poistumaan.

Julkisen liikenteen osalta isommissa kaupungeissa on luotu liikennevalojen suunnittelussa joukkoliikenne-etuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että valoissa on tunnistin, jolla se huomioi lähestyvät joukkoliikenteen kulkuneuvot sekä päästää ne jouhevasti valoista läpi.

Automatisoidun toiminnan lisäksi liikennevaloja voidaan seurata ja ohjata keskusjärjestelmän kautta.

Liikennevalojen merkityksen huomaa usein vasta silloin, kun ne ovat jostain syystä pois käytöstä. Mietitään esimerkkinä tilannetta, jossa kaikki Helsingin kaupungin ja kaupunkiin tulevien sisääntuloväylien liikennevalot sammutetaan samaan aikaan. Kuinka sujuvaa liikenne on sen jälkeen?

Liikennevalot kehittyvät tulevaisuudessa merkittävästi. Kehitteillä on adaptiivisia järjestelmiä, joissa liikennevalot oppivat risteyksen liikennemäärät ja osaavat automaattisesti mukautua niille sopivaan rytmiin.

Mahdollisuuksia tuovat myös C-ITS-järjestelmät, joissa liikennevalot kommunikoivat automaattisesti tienvarsiopasteiden tai jopa suoraan autojen kanssa. Järjestelmä voi esimerkiksi ilmoittaa, että kolmen minuutin päästä on väistettävä paloautoa tai, että mikäli matka jatkuu samalla nopeudella, ehtii seuraavista liikennevaloista vielä vihreällä läpi.

Fintrafficin mukaan modernit liikennevalojärjestelmät auttavat edistämään uudella tavalla liikenteen sujuvuutta vähentäen päästöjä, helpottavat liikenteessä ennakointia ja reagointia sekä parantavat liikenneturvallisuutta.

Autoilijalle liikennevaloista on iloa myös polttoainekulujen säästön myötä – kun liikenne on sujuvaa, kuluu polttoainettakin vähemmän.

HALI-järjestelmä luo hälytysajoneuvoille vihreän valoaallon

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä HALI on täysin automaattinen liikennevalojen etuusjärjestelmä, joka ohjaa liikennevalot automaattisesti vihreäksi, kun hälytysajossa oleva ajoneuvo lähestyy valo-ohjattua risteystä.

Hälytysajoneuvot lähettävät satelliittipaikannukseen perustuen sijaintitietoaan mobiilidataverkon välityksellä keskusjärjestelmälle, josta HALI päättelee kulloisenkin liikennevalojen ohjaustarpeen sekä lähettää liikennevalokojeille tarvittavat ohjauskäskyt.

HALI parantaa merkittävästi hälytysajoneuvojen risteysturvallisuutta, nopeuttaa avun saapumista perille sekä parantaa hälytysajojen ekologisuutta. Yleisten arvioiden mukaan järjestelmän avulla pystytään vähentämään hälytysajoneuvo-onnettomuuksia vähintään 80 prosenttia.

Vaikka HALI:n piirissä on jo nyt ollut viidennes maamme liikennevaloista ja hälytysajoneuvoista, on järjestelmä toiminut tähän saakka vain paikallisesti. Fintrafficin mukaan rakenteilla on kansallinen järjestelmä, joka mahdollistaa järjestelmän hyödyntämisen yli kuntarajojen. Tavoitteena on, että vuosien 2023-2024 aikana kansallinen HALI-järjestelmä kattaisi suurimman osan Suomen kunnista.

Kansallisen järjestelmän hyödyt nousevat esiin esimerkiksi silloin, kun ambulanssin on ajettava hälytysajona Tampereelta Helsinkiin. Tähän saakka järjestelmän hyödyt ovat katkenneet, kun kuntaraja ylitetään. Tulevaisuudessa HALI mahdollistaa saumattoman hälytysajon tarvittaessa halki Suomen.