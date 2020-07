Ohittavatko Pohjois-Korean ydinaseet pian ohjuspuolustuksen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudet teknologiat ja taktiikat pyrkivät lyömään puolustusjärjestelmät.

Pohjois-Korean ohjuskokeet ovat antaneet viitteitä, että maa pyrkii kehittämään ydinaseitaan niin että ne ohittaisivat alueella olevat ohjuspuolustusjärjestelmät, kertoo puolustusalan lehti Jane’s. Taustalla on Yhdysvaltain kongressin tutkimuspalvelun julkaisema raportti.

– Viimeisimmät edistysaskeleet Pohjois-Korean ballististen ohjusten testiohjelmassa näyttävät suuntautuneen kykyyn lyödä tai heikentää alueelle sijoitetut ohjuspuolustusjärjestelmät, sanovat tutkijat Mary Beth Nikitin ja Samuel Ryder raportissa.

Näitä järjestelmiä ovat Patriot, THAAD ja Aegis BDM. Näistä viimeksimainittua käytetään Yhdysvaltain lisäksi Japanissa, muita laajemmalti eri maissa. Lisäksi Pohjois-Korean sukellusveneet pyrkivät tutkijoiden mukaan nyt laukaisemaan ohjuksensa tutka-alueen ulkopuolelta, mikä tekee niistä vaikeampia torjua.

Raportin mukaan Pohjois-Korea on myös alkanut siirtyä ohjuksissaan kiinteän polttoaineen ja satelliittiohjausjärjestelmien käyttöön. Näitä voitaisiin hyödyntää myös mannertenvälisissä ydinohjuksissa.

Mahdollisista kohdemaista Japani on Nikkei Asian Reviewin mukaan ollut alttiina ohjusiskulle jo useita vuosia, sillä ohjuspuolustusjärjestelmät eivät kykenisi puolustamaan korkean lentoradan ohjusten laajempaa keskitystä vastaan, mitä Pohjois-Koreakin on testeissään kokeillut. Lehden mukaan tietotaitoa on kommunistimaassa haettu muun muassa Venäjältä.