Satu Schauman: Maria Ohisalon valtiosihteerin hyökkäys hämmentää

HUSin infektiolääkärin Asko Järvisen näkemykset eivät ole ristiriidassa Suomen tavoitteiden kanssa.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen on hermostunut Twitterissä HUSin ylilääkärin Asko Järvisen Ylelle esittämistä näkemyksistä liittyen koronarajoitusten asteittaiseen purkamiseen.

Ylen haastattelussa Järvinen kannusti rajoitusten maltilliseen purkamiseen ja katsoi myös, että ”pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen eli lapset, nuoret, aikuiset” ja suojella iäkkäämpää väestöä. Järvinen perusteli rajoitusten maltillista purkamista tässä vaiheessa myös varoittaen testauskapasiteetin kuormittumisesta syksyllä, kun liikkeellä on paljon muitakin hengitystieinfektioita.

Parviainen pitää Järvisen ajattelua ”vaarallisena” ja katsoi vielä Iltalehden haastattelussa, ettei Järvisen näkemys noudata hallituksen virallista linjaa.

Parviainen on tässä väärässä. Järvisen sanavalinnat olivat ehkä suorasukaisia, mutta ne eivät ole pohjimmiltaan ristiriidassa Suomen tavoitteiden kanssa.

Hallitus korosti jo valmiuslain voimaan saattamisen yhteydessä, että keskeistä on hillitä koronaviruksen etenemistä niin, ettei terveydenhuollon kapasiteetti kuormitu liikaa ja tehohoitopaikat riittävät. Moni muistaa varmaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) lausahduksen ”muu väestö ottaa koronaviruksen vastaan” perustellessaan tuolloin järeitä toimia ja tarvetta suojata etenkin riskiryhmiä.

Viime viikkoina on ollut nähtävissä, että tehohoitopaikat eivät ole olleet Suomessa missään vaiheessa vaarassa kuormittua. Koronaviruksen eteneminen on ollut meillä odotettuakin maltillisempaa.

Rajoitukset koronaviruksen hillitsemiseksi näyttäisivätkin meillä toimineen paremmin kuin viranomaiset osasivat odottaa. Tästä voidaan kiittää monia suomalaisia, jotka näyttäisivät ottaneen rajoitukset (riittävän) tosissaan.

Koska siis tehohoitopaikat ovat tällä hetkellä ”vajaakäytössä” ja tauti hallinnassa, on paikka pohtia myös rajoitusten asteittaista ja maltillista purkamista. Kuitenkin niin, ettei epidemia lähde hallitsemattomaan nousuun ja toimia voidaan tarpeen mukaan myös kiristää.

Tästä ovat samaa mieltä niin hallitus – oletan, myös vihreät – kuten terveydenhuollon asiantuntijatkin.

Yhteiskuntaa on pystyttävä avaamaan ja talouden toimeliaisuutta edistämään heti, kun se on mahdollista. Kukaan – myöskään Järvinen – ei ole esittänyt, että koronaviruksen pitäisi antaa levitä meillä hallitsemattomasti. Hän ei käyttänyt myöskään tunteita herättävää sanaa ”laumasuojastrategia”, vaikka tämäkään ei ole täysin mustavalkoinen käsite.

Hallitus toteaa päivitetyssä koronavirusstrategiassaan, että ”tavoitteena on yhä estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä”.

On kuitenkin selvää, että rajoitusten purkaminen merkitsee samalla sitä, että koronavirustartuntojen määrä tulee jossain määrin nousemaan. Siitäkin huolimatta, että testauskapasiteettia pyritään jatkuvasti lisäämään. Tämäkin on uskallettava sanoa ääneen ja tähän on myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä varauduttu.

Rajoituksia purettaessa riskiryhmien suojelu on myös entistäkin tärkeämpää.

Epävirallisena #korona-kommentaattorina mediassa toimiva HUS Ylilääkäri Järvinen toivoo että meidän "Pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen eli lapset, nuoret, aikuiset." Vaarallinen lausunto ja ajoitus. — OlliPoika Parviainen (@OP_Parviainen) April 23, 2020

