Ohikulkijoita pakotetaan maatiloille töihin Pohjois-Koreassa

Viranomaisten kerrotaan raahaavan kaduilla kulkevia ihmisiä maatiloille työskentelemään kasteluprojekteissa.

Kuivuudesta ja ruokapulasta kärsivän Pohjois-Korean viranomaiset ottavat kiinni kaduilla kulkevia ihmisiä ja pakottavat heidät töihin maatiloilla, kertoo uutissivusto Daily NK.

– Erään maatilan lähellä olevalle tielle perustettiin hiljattain väliaikainen vartiopaikka. Vartijat pysäyttävät ohikulkijoita ja pakottavat heidät työskentelemään maatilalla, kertoo Etelä-Pyeonganin maakunnassa asuva nimettömänä esiintyvä lähde.

Pohjois-Koreassa on kuivin kausi lähes neljäänkymmeneen vuoteen, ja lisäruoan tarve on suuri. Kuivuus on johtanut suuriin maataloudellisiin ongelmiin.

Pohjois-Koreassa on lisäksi suuri pula maatilatyöntekijöistä, vaikka tehdastyöläisiä on rohkaistu työskentelemään maatiloilla.

Nyt viranomaisten kerrotaan raahaavan satunnaisesti kaduilla kulkevia ihmisiä maatiloille työskentelemään kasteluprojekteissa.

Lähteen mukaan paikalliset puoluevirkailijat ja poliisi perustavat yhteistyössä vartiopaikkoja.

– Paikallispoliisi kyselee ohikulkijoilta henkilöllisyystodistuksia vahvistaakseen heidän työpaikkansa, kertoo Pohjois-Pyeonganin maakunnassa asuva lähde.

– He pakottavat ihmisiä, jotka näyttävät olevan väärässä paikassa, pelloille. Moni ihminen on jäänyt kiinni ja joutunut pellolle töihin.

Lähteen mukaan kiinnijääneiden tehtävänä on hankkia vettä maatilojen pelloille. He saavat lähteä vasta sen jälkeen, kun tehtävä on suoritettu ja siitä on myönnetty kirjallinen todistus.