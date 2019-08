Ohikulkijat pysäyttävät videolla veitsimiehen tuolilla

Nainen kuoli ja toinen haavoittui Australiassa Sydneyn keskustassa tapahtuneessa puukotuksessa tiistaina.

Teosta epäillään 21-vuotiasta miestä, joka juoksi pitkin katua ja yritti osua veitsellä ohikulkijoihin. Mies oli oli peittänyt kasvonsa kommandopipolla.

Australialaislehti SBS News on julkaissut Twitterissä videon (alla) hyökkäyksestä. Paikalta julkaistussa kuvamateriaalissa näkyy, miten mies hyppää auton katolle puukkoa heilutellen ja pyytää ampumaan hänet, kunnes ohikulkijat pysäyttävät miehen hyökkäyksen.

SBS Newsin mukaan maassa makaavan miehen liikkuminen estettiin kahden tuolin ja maitokorin avulla, jota painettiin puukottajan päätä vasten. Hyökkäys kesti yhteensä kuusi minuttia.

Veitsimiestä pysäyttämässä ollut ohikulkija kertoo, että hän pyrki kiinnittämään veitsimiehen huomion häneen muiden sivullisten sijaan.

– Kadulla oli paljon jalankulkijoita, enkä halunnut miehen huitaisevan heitä. En ollut keskittynyt pelkäämiseen. Keskityin vain siihen, mitä olin tekemässä, ohikulkija kertoo.

Uuden Etelä-Walesin poliisitarkastaja ylisti ohikulkijoita sankarillisesta toiminnasta. Australian poliisin mukaan mies toimi yksin, eikä hyökkäyksen motiivia vielä tiedetä.

Dramatic scenes as members of the public apprehend a knife wielding man after he stabbed a woman in Sydney's CBD. pic.twitter.com/PPzQVDLq7s

— SBS News (@SBSNews) August 13, 2019