Odotukset koronlaskusta Yhdysvalloissa kasvavat

USA:n talouskasvu on vakaata, mutta ohjauskoron mahdollinen lasku olisi Nordean mukaan varotoimenpide.

Sijoittajien odotukset Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tulevasta koronlaskusta heinäkuun lopulla ovat Nordean aamukatsauksen mukaan vahvistuneet pankin pääjohtajan Jerome Powellin keskiviikkona pitämän puheen jälkeen.

Nordean mukaan Fed näkee koronlaskun olevan paikallaan lähitulevaisuudessa, kun talouden aktiviteetti hidastuu maailmanlaajuisesti, kauppaneuvottelut luovat yhä epävarmuutta, liittovaltion velkakaton nostaminen on päättämättä ja brexit on edelleen vailla suuntaa. Lisäksi inflaatio on pysytellyt heikkona vastoin Fedin odotuksia, ja kireästä työmarkkinasta huolimatta palkkakehitys on pysynyt maltillisena.

Powell ei tarkentanut koronlaskun ajoitusta tai määrää, mutta totesi Fedin pyrkivän ylläpitämään talouskasvua USA:ssa.

Markkinat kuitenkin hinnoittelevat Nordean mukaan nyt lähes täydellä varmuudella koronlaskua heinäkuulle ja noin kolmea koronlaskua tälle vuodelle. Nordea ennustaa vuoden sisään yhteensä neljää koronlaskua, joista ensimmäinen nähdään heinäkuussa.

Kevyempää rahapolitiikkaa odottavat sijoittajat nostivat Nordean mukaan osakemarkkinoita ja ostivat USA:n velkakirjoja. Valtion velkakirjojen korot laskivat sijoittajien ennakoidessa koronlaskuja. Dollarikin heikkeni nopeasti Fed-uutisten myötä.

Elvytysodotuksista huolimatta Fed ennustaa Yhdysvaltojen talouskasvun pysyvän vakaana vahvan työllisyyden myötä ja inflaation nousevan kahden prosentin tavoitteeseen. Maan työttömyys on hyvin alhainen, ja Nordean mielestä koronlasku voidaankin nähdä varotoimenpiteenä talouskasvun ylläpitämiseksi.