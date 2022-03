Odessassa varaudutaan venäläisten maihinnousuun

Etelä-Ukrainassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Odessan kaupungissa varaudutaan Venäjän asevoimien maihinnousuun, kertoo CNN.

Odessan asukkaita on varoitettu jo päivien ajan mahdollisesta Venäjän asevoimien maihinnousuoperaatiosta.

Paikan päältä raportoiva CNN:n toimittaja Nick Paton kertoo, että Odessan keskusta on täysin autio ja näyttää ”aavekaupungilta”.

– Se on linnoitettu hiekkasäkeillä, ja kaupunki on valmis taisteluun, Paton kertoo.

Hänen mukaansa toistaiseksi kaupunkia ei ole kuitenkaan pommitettu. Sosiaalisessa mediassa liikkuu kuitenkin tietoja siitä, että Odessan lentokentän lähellä on kuultu räjähdys.

Valmistautuminen kaupungissa on käynnissä, ja monien nuorten kerrotaan tarttuneen aseisiin. Venäjän laivasto hallitsee Mustaamerta ja partioi aktiivisesti alueella.

Puolustusvalmisteluiden keskellä varsinkin nuoret äidit lapsineen pakenevat Odessasta junilla.

Aikaisemmin tänään venäläisjoukkojen kerrottiin vallanneen Hersonin kaupungin Ukrainan eteläosassa.

Explosion reported near Odesa’s airport. How far west does the Russian military plan to advance? https://t.co/1PesQen6L3 pic.twitter.com/sS5jZUbVPj

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 2, 2022