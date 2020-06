OAJ:n vastaus Li Anderssonille: Nyt herättävä todellisuuteen

OAJ:n mukaan oppivelvollisuuslaissa tulisi ottaa aikalisä.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ arvostelee lausuntokierroksella olevaa oppivelvollisuuden pidentämistä koskevaa lakipakettia. OAJ:n mukaan siitä puuttuvat konkreettiset toimenpiteet, joilla saadaan kaikille toisen asteen tutkinto. Lakiluonnos on peräisin opetusministeri Li Anderssonin (vas.) johtamasta opetusministeriöstä.

– Viimeistään nyt on lain valmistelussa herättävä siihen todellisuuteen, että ne nuoret, joilta tähän asti on jäänyt toisen asteen tutkinto puuttumaan, tarvitsevat runsaasti enemmän tukea ja opetusta sekä perusopetuksessa että ammatillisessa koulutuksessa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

– Maksuttomilla matkoilla ja materiaaleilla he eivät tee mitään ilman opetusta ja tukea. Kokonaisuuteen tarvitaan vielä merkittäviä periaatteellisia muutoksia ennen kuin OAJ voi siihen sitoutua ja tukea lakiesityksen hyväksymistä.

Vaikka OAJ kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä, ei uudistuksessa sen mukaan saa tyytyä pelkästään mekaaniseen oppivelvollisuuden pidentämiseen. Panostusta toivotaan myös peruskouluun koulupudokkuuden karsimiseksi.

– Ratkaisevaa koko oppivelvollisuuden uudistamisen osalta on perusopetuksen vahvistaminen. Tinkimättömäksi tavoitteeksi on asetettava, että jokaisella perusopetuksen päättävällä on toisen asteen opiskelun edellyttämät taidot, tiedot ja opiskeluvalmiudet, Luukkainen sanoo.

– Nykyistä selvemmin pitää määritellä, mitä osaamista peruskoulusta pitää saavuttaa. Kun arvosanoille määritellään yhteiset kriteerit peruskoulun toiselle, neljännelle ja kuudennelle luokalle, voidaan tuen tarpeet huomata konkreettisesti paljon nykyistä aiemmin, hän jatkaa.

OAJ:n mukaan uudistusta tulisi lykätä vuoteen 2022.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen on vuosikymmeniin merkittävimpiä koulutuspoliittisia uudistuksia. Kun on kyse näin isosta kokonaisuudesta, on selvää, että viilattavaa jää tulevillekin vuosille ja hallituskausille. Perusta tälle välttämättömälle uudistukselle on kuitenkin laitettava lakia säädettäessä kuntoon ja tehtävä heti opetusta ja tukea koskevat rakenteelliset uudistukset. Myöhemmin voidaan sitten viilata maksuttomuutta oppivelvollisuutta laajemmaksi. Se ei ole asia, jolla aloitetaan.