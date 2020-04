OAJ siirtäisi oppivelvollisuuden laajentamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusalan Ammattijärjestön mukaan kehysriihessä pitää välttää 1990-luvun laman virheet.

OAJ:n mukaan hallituksen kehysriihessä huomio on siinä, miten kriisistä selvitään. Järjestöllä on Sanna Marinin (sd.) hallitukselle neljät terveiset.

Kuntien taloutta pitää OAJ:n mielestä tukea.

– Valtiolla on vastuu siitä, että jokaiselle suomalaiselle voidaan taata laadukkaat peruspalvelut. Kunnilla on ratkaiseva rooli palveluiden tarjoamisessa ja takaamisessa kansalaisille. Siksi kehysriihessä pitää merkittävästi vahvistaa kuntien taloutta. Kuntien talouden yleisellä vahvistamisella on yhteys myös mahdollisuuksiin saada kunta-alalle työmarkkinaratkaisu, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Hän muistuttaa, että kriisissä ja sen jälkeen tarvitaan osaajia pitämään peruspalvelut toiminnassa ja laadukkaina.

– Korona ei saa ajaa kuntien taloutta pisteeseen, jossa kuntapäättäjät alkavat lomauttavat opetusalan väkeä. Tästä on jo todella huolestuttavia merkkejä olemassa. Lomautukset eivät auta yhteiskuntaa nousemaan kriisistä vaan vaikeuttavat sitä.

OAJ vaatii myös hallitukselta konkreettisen suunnitelman tukipaketiksi, jolla ehkäistään koulupudokkuutta ja osaamisvajetta.

– Koulutuksen tasa-arvoa vahvistavia satsauksia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Koronan jälkeistä tukipakettia koulutukselle on alettava valmistella ja siihen varauduttava jo nyt kehysriihessä, Luukkainen sanoo.

Hallitusohjelman kirjaukset opettajamäärän lisäämisestä ammatillisessa koulutuksessa pitää OAJ:n mielestä toteuttaa suunnitellusti.

OAJ:n mukaan Suomi kärsii kroonisesta opettajapulasta varhaiskasvatuksessa. Siksi tarvitaan ohjelma, jolla laajennetaan yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta ja lisätään aloituspaikkoja nykyisestä.

OAJ:n mielestä tässä tilanteessa on syytä siirtää oppivelvollisuuden laajentamista vuodella. Lisäksi maksuttomuus kannattaisi rajata vain oppivelvollisiin.