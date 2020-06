OAJ: Kuntien varauduttava varhaiskasvatuksen lakimuutoksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuntiin tarvitaan lisää henkilökuntaa, uusia lapsiryhmiä ja mahdollisesti uusia päiväkoteja.

Elokuussa jokaisella lapsella on jälleen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja yli kolmevuotiaiden ryhmäkokoja pienennetään. Monessa kunnassa näihin lakimuutoksiin on varauduttu heikosti ja niistä viestiminen on laiminlyöty, selviää OAJ:n kyselystä.

OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton muistuttaa, että varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntia neuvomaan vanhempia muun muassa käytettävissä olevista varhaiskasvatuksen toimintamuodoista sekä muista seikoista, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

– Laki selvästi velvoittaa kuntia viestimään tämänkaltaisista muutoksista. On todella erikoista, että monien suurtenkin kuntien verkkosivuilla on edelleen tietoa, joka on jo nyt käytännössä vanhentunutta, Sutton toteaa tiedotteessa.

Uusia ryhmiä ja lisää henkilökuntaa

OAJ kysyi kesäkuun alussa päiväkotien johtajilta, miten tuleviin lakimuutoksiin on omassa kunnassa varauduttu.

Muutoksiin ei ole varauduttu mitenkään, sanoo joka kolmas niistä päiväkodin johtajista, jotka työskentelevät varhaiskasvatusoikeutta rajanneessa kunnassa. Vastauksia saatiin liki 130 johtajalta ja yli 70 kunnasta.

Sutton on todentanut viestimisvajetta myös käymällä läpi kuntien verkkosivuja ja olemalla suoraan yhteydessä paikallisiin OAJ-aktiiveihin. Lista vanhaa tai puutteellista tietoa antavista kunnista on pitkä.

– Kuntien pitää nyt ymmärtää, että lakimuutokset ovat tulossa ja että niihin pitää varautua. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen todennäköisesti lisää ja ryhmät pienenevät, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan uusia ryhmiä, lisää henkilökuntaa ja mahdollisesti myös uusia yksiköitä sellaisiin kuntiin, joissa lapsia on paljon, Sutton sanoo.

Lomautusaikeet pitää haudata

Osa kunnista suunnittelee myös varhaiskasvatuksen opettajia koskevia lomautuksia ensi syksylle. Sutton huomauttaa, että nämä suunnitelmat pitää haudata.

Esimerkiksi Iisalmi on laiminlyönyt tulevista lakimuutoksista informoimisen ja niihin varautumisen. Tämän lisäksi kunnassa on päätetty lomauttaa koko kunnan henkilöstö viikoksi vuoden loppuun mennessä.

– Koska lapsia on kesän aikana ollut enemmän, on henkilökunnalta jäänyt pitämättömiä lomia syksylle. Tämä yhdistettynä viikon lomautukseen ja ryhmäkoon pienentämiseen tuottaa suuria hankaluuksia, Sutton toteaa.

Poikkeusjärjestelyjen pulmat

OAJ:n kyselyyn vastasi kaikkiaan reilut 600 varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja päiväkodin johtajaa.

Lakimuutoksiin varautumisen lisäksi heiltä kysyttiin, miten varhaiskasvatuksessa sujuivat järjestelyt koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Varhaiskasvatuksessa oltiin koronasta huolimatta lähiopetuksessa läpi kevään. Silti vielä kesäkuun alussa vain joka toisessa päiväkodissa oli erillinen tila oireilevaa tai sairastunutta varten. Samoin lähes puolet opettajista kertoi, että siivousta ja puhtaanapitoa ei ole tehostettu.

– Jos koronatilanne pakottaa syksylläkin poikkeusjärjestelyihin, pitää näihin ongelmiin aidosti puuttua ja varmistaa, että lasten ja aikuisten terveys ja turvallisuus taataan, Sutton sanoo.