OAJ-johtajan raju viesti hallitukselle – ”vähän kummaltahan tuo näyttää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan opettajien ammattijärjestö kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen kommentit oppivelvollisuuden pidennyksestä ovat herättäneet keskustelua.

Luukkainen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että yli kymmenen prosenttia peruskoulun päättäneistä ei osaa kirjoittaa, lukea tai laskea niin hyvin, että he pärjäisivät ammatillisessa koulutuksessa.

– Se on ihan sama, pidennetäänkö oppivelvollisuutta, koska he eivät tule pärjäämään, Luukkainen toteaa.

OAJ puoltaa oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta uudistuksen laajuudesta ja yksityiskohdista OAJ:lla on eri käsitys hallituksen kanssa.

– Emme halua ulottaa uudistusta 20 ikävuoteen, eikä maksuttomuutta pidä ulottaa kuin täysi-ikäisyyteen. Se on poliitikkojen päätös, jos he tekevät toisin, kuten he mitä ilmeisimmin tekevät. Peruskoulun lisärahoitus ei ole riittävästi sisällä oppivelvollisuuden pidentämisessä, Luukkainen sanoo.

Eduskunnan sivistysvaliokunta tiedotti maanantaina hyväksyneensä oppivelvollisuuden pidentämisen 18 ikävuoteen. Valiokunta piti aiheesta tiedotustilaisuuden tiistaina. Kokoomus ja perussuomalaiset jättivät päätökseen vastalauseensa.

− Samaan aikaan, kun hallituksen hehkuttaman oppivelvollisuuden pidentämisen tiedotustilaisuus on käynnissä, voin lukea mediasta OAJ:n Luukkaisen kommentit: ”Se on ihan sama, pidennetäänkö oppivelvollisuutta, koska he eivät tule pärjäämään”, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo tviittaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on todennut, että oppivelvollisuuden pidennyksellä on OAJ:n tuki.

− Vähän kummaltahan tuo näyttää, Wallinheimo sanoo kohdistaen viestinsä ministeri Anderssonille.

Ministeri vastaa, että OAJ kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista, mutta ”haluavat luonnollisesti myös lisäpanostuksia perusopetukseen”.

− Tästä olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan, ja siksi tämä hallitus tekee molempia, Andersson tviittaa.

Hän toteaa, että koulutuksesta on Suomessa leikattu 2010-luvun aikana miljardikaupalla.

− Rahoitusvajetta ja -tarpeita on paljon, kaikilla koulutusasteilla. Siksi OAJn kanta on täysin ymmärrettävä, ja toivon että myös kokoomus olisi valmis sitoutumaan lopettamaan koulutuksesta leikkaamiseen.

Kokoomus toteaa sivistysvaliokunnassa jättämässään vastalauseessa, että oppivelvollisuuden pidennyksen rahoitus on alimitoitettu, minkä vuoksi uudistus uhkaa johtaa koulutusleikkauksiin. Kun kuntien rahat menevät oppimateriaaleihin ja koulukuljetuksiin, ne joutuvat kokoomuksen mukaan ottamaan rahansa muualta.

Samaan aikaan, kun hallituksen hehkuttaman oppivelvollisuuden pidentämisen tiedotustilaisuus on käynnissä, voin lukea mediasta OAJ:n Luukkaisen kommentit: ”Se on ihan sama, pidennetäänkö oppivelvollisuutta, koska he eivät tule pärjäämään”. 🤔https://t.co/qdOmfx1sTj — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) December 8, 2020

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista, mutta haluavat luonnollisesti myös lisäpanostuksia perusopetukseen. Tästä olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan, ja siksi tämä hallitus tekee molempia. — Li Andersson (@liandersson) December 8, 2020

Koulutuksesta on Suomessa leikattu 2010-luvun aikana miljardikaupalla. Rahoitusvajetta ja -tarpeita on paljon, kaikilla koulutusasteilla. Siksi OAJn kanta on täysin ymmärrettävä, ja toivon että myös kokoomus olisi valmis sitoutumaan lopettamaan koulutuksesta leikkaamiseen. — Li Andersson (@liandersson) December 8, 2020