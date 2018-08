Nyt Venäjä jo pelkää Donald Trumpia – “emme pidä siitä mitä näemme”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain Venäjä-politiikka on tiukentunut presidentin ajoittaisesta Nato-arvostelusta huolimatta.

Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja aiheuttaa yhä laajempaa hämmennystä presidentti Vladimir Putinin hallinnossa.

Presidentti Donald Trumpin sovittelevista lausunnoista huolimatta Yhdysvaltain hallinto on vetänyt tiukkaa Venäjä-linjaa talouspakotteiden ja puolustuspolitiikan suhteen.

DefenseNews-sivuston mukaan asetelman muuttuminen on turhauttanut arvaamattoman pelurin rooliin tottunutta Venäjää. Toive suhteiden liennytyksestä on katoamassa, ja tilalle on noussut pessimistisempi näkemys vastakkainasettelun pitkittymisestä.

Venäjän valtiollisen median vakioviestinä on aggressiivisesta ja laajentumishaluisesta Natosta varoittaminen. Kansalle kerrotaan linnakemaisesta Venäjästä, joka on joutunut vihamielisten ulkovaltojen saartamaksi.

– Emme pidä siitä mitä näemme. Trump saattaa arvostella Natoa ja eurooppalaisia liittolaisiaan, mutta länsivaltojen sotilaalliset kyvykkyydet ovat olleet kasvussa, poliittinen analyytikko Vladimir Frolov toteaa.

Kremlin analyytikot ovat seuranneet tarkkaan Naton vahvistumista Keski- ja Itä-Euroopassa. Erityistä hermostusta aiheuttaa huoli Saksan mahdollisesta varustautumisesta ja puheet uusien tukikohtien perustamisesta Puolaan.

– Kiivas väittely puolustusmenojen määrästä aiheutti jo huolta Moskovassa. Puhumattakaan Trumpin mielipuolisesta kehotuksesta nostaa menot 4,5 prosenttiin BKT:stä, Frolov sanoo.

Krimin niemimaan valtaaminen vuonna 2014 sai Itä-Euroopan maat vaatimaan Natolta puolustuskyvyn vahvistamista. Nämä toimet on taas tulkittu Venäjällä aggressiivisena linjanmuutoksena, mikä on lisännyt idän ja lännen epäluottamusta sekä sotilaallista varustelukierrettä.

– Ei ole realistista odottaa, että Trump voisi neuvotella Venäjän kanssa Putinin hallinnon edellyttämällä tavalla. Nykyisten olosuhteiden vallitessa sotilaallinen varustelu tulee lähes varmasti jatkumaan, DefenseNewsin Matthew Bodner huomauttaa.