”Nyt vasemmisto varmaan viestii, että vain puolet on hallituksen ansiota”

– Saavutettu 72 prosentin työlllisyysaste tarkoittaa, että 120 000 ihmistä on saanut työtä! Samalla se on saanut julkisen talouden tasapainoon, tuonut kestävyyttä palveluihin sekä eläkejärjestelmään ja vahvistaa myös kuntataloutta, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tviittaa.

Hän selvittää tviittinsä kommenttiketjussa, että vaikka valtio ottaakin vielä velkaa, on koko julkinen talous tasapainossa.

– Budjettitalous vieä alijäämäinen, se korjaantuu ensi vuoden aikana, ellei työllisyyden ja talouden hyvä vire hyydy, Orpo toteaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportin mukaan hallituksen talouspolitiikka selittää noin puolet työllisyyden kohentumisesta vuoden 2015 jälkeen.

Ilmiön taustalla ovat selvityksen perusteella erityisesti työn tarjontaa lisänneet uudistukset ja kilpailukykysopimus.

– Kiky-sopimus ja muut hallituksen uudistukset selittävät noin puolet työpaikkojen lisäyksestä hallituskaudella. Viennin veto on auttanut. – Tarkoittaa siis noin 60 000 työpaikkaa hallituksen toimin. Hyvä saavutus, Orpo summaa.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) siteerasi raporttia ja tviittasi, että seuraavaksi on mentävä kohti 75 prosentin työllisyystavoitetta.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elon mukaan Etlan tutkimus kumoaa ”vasemmisto-opposition” viestiä siitä, että hallituksen toimilla ei ole ollut merkitystä.

– Nyt vasemmisto-opposition viesti on varmaankin, että VAIN puolet on hallituksen toimien ansiota, hän tviittaa.

