Nyt tuli Avilta täsmennys: Aluevaalien torikampanjoita ei ole kielletty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaalimainosten ja kahvin jakaminen teltoilla on ohikulkijoille sallittua, kunhan tilaisuuksia ei mainosteta.

Aluehallintovirastosta halutaan täsmentää ja oikoa osin virheellisiä käsityksiä, miten voimassa olevat koronarajoitukset vaikuttavat aluevaalikampanjointiin.

Monilla alueilla on tällä hetkellä voimassa erilaisia rajoituksia koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä. Nämä vaikuttavat väistämättä puolueiden ja ehdokkaiden vaalikampanjointiin.

Rajoitukset eivät merkitse kuitenkaan ehdotonta kieltoa esimerkiksi toreille pystytettäville vaaliteltoille ja mainosten tai kahvin jakelulle.

Esimerkiksi sanomalehti Karjalaisen uutinen torikampanjoinnin kieltämisestä Itä-Suomessa ei pidä paikkansa, korostaa viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta:

– Uutinen on virheellinen. Emme ole kieltäneet torikampanjointia, vaan tilaisuuksia voidaan järjestää voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.

Miten vaalikampanjoita voidaan käytännössä järjestää, jos alueella esimerkiksi kaikki yleisötilaisuudet ja kokoukset ovat henkilömäärästä riippumatta kiellettyjä niin sisä- kuin ulkotiloissakin?

– Yleisötilaisuus on sellainen, mihin kutsutaan ihmisiä ja jota mainostetaan – kutsutaan vaikkapa ihmisiä hernekeitolle. Se on järjestetty tilaisuus. Se on eri asia kuin että ehdokas seisoo jossain ja jakaa mainoksia ohi kulkeville ihmisille.

Voiko puolueella tai ehdokkaalla olla siis teltta torilla, josta jaetaan mainoksia ja kenties kahviakin – kunhan asiasta ei missään mainosteta?

– Kyllä, jos kyseessä ei ole yleisötilaisuus. Jos sinne ei ole kutsuttu ihmisiä eikä tilaisuutta ja sen ajankohtaa ole erikseen mainostettu esimerkiksi lehdessä. Jos paikalle kutsutaan yleisöä, se tekee siitä yleisötilaisuuden.

Lehdessä ei siis saa tilaisuutta mainostaa, entä sosiaalisessa mediassa?

– Ei tietenkään. Se on aivan sama, mikä väline on kyseessä.