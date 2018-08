Nyt tulevat uudet Naton häivekoneet – näitä ei näe

Naton asiantuntijaryhmä kehittää uutta teknologiaa, joka vähentäisi sotilaslentokoneiden tutkajälkeä nykyisiä häivekoneita pienemmäksi. Projektissa on keskitytty erityisesti siivekkeiden luomiin ongelmiin.

– Yleensä lentokoneella lennettäessä tarvitaan kontrollipintoja, joita käytetään koneen ohjaamiseen ja esimerkiksi tuulenpuuskien aiheuttaman heilunnan vakauttamiseen. Siivekkeet ovat kuitenkin samalla heijastavia pintoja, joiden kautta vihollisjoukot voivat havaita lentokoneen, Yhdysvaltain ilmavoimien tutkimusosaston professori Douglas Smith toteaa.

Työryhmä kertoo rakentaneensa testikäyttöön lennokin, joka pystyy lentämään ilman minkäänlaisia liikkuvia siivekkeitä.

– Tutkimme uudenlaisia tapoja ohjata ilmavirtaa. Näiden avulla konetta voi ohjata ilman mekaanisia pintoja, Lockheed Martin -yhtiön Daniel Miller sanoo.

Lennokkiin on rakennettu monia pieniä puhaltimia, joiden kautta ohjautuva ilmavirta toimii siivekkeen lailla. Jos teknologia osoittautuu toimivaksi, voidaan sitä käyttää sekä uudenlaisten lennokkien että miehitettyjen lentokoneiden suunnittelussa.

Learn how NATO experts are developing technology that makes military aircraft less detectable. pic.twitter.com/y06sQl4wxe

— NATO (@NATO) August 3, 2018