Nyt tulee lunta – ajokeli paikoin erittäin huono

Lumi- ja räntäsade uhkaa tielläliikkujia.

Suuressa osassa maata sataa lunta, vettä tai räntää, kertoo Ilmatieteen laitos. Lounaasta iltapäivällä saapuva uusi sadealue tuo mukanaan hetkittäin sakeatkin lumisateet ja ajokeli muuttuu paikoin erittäin huonoksi. Etenkin lännessä kannattaa olla varovainen.

Maan länsiosassa on aluksi pilvistä ja paikoin voi esiintyä tihkusadetta tai heikkoa lumisadetta. Iltapäivällä saapuva lumisadealue voi etelässä tulla myös vetenä. Lämpötila on enimmäkseen nollan ja kolmen plusasteen välillä.

Itäosassa maata, sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pilvistä ja monin paikoin esiintyy vesi- tai lumisadetta. Sateet muuttuvat yöllä runsaammiksi ja tuuli voimistuu. Lämpötila pysyttelee suurilta osin yhden miinusasteen ja kahden plusasteen välimaastossa.

Etelä- ja Keski-Lapissa sää on pilvinen ja yleisesti sataa myös lunta. Lämpötila vaihtelee viiden pakkasasteen ja yhden plusasteen haarukassa. Pohjois-Lapissa säästytään lumisateilta ja sää on puolipilvinen tai selkeä. Lämpötila on päivällä yhden ja kuuden pakkasasteen välillä, yöllä voi olla alimmillaan kymmenestä viiteentoista astetta pakkasta.