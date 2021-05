Nyt tulee kesän ystäville hyviä uutisia

Ensi viikolla voidaan hätyytellä hellelukemia.

Forecan sääennusteen mukaan keskiviikon myrskyn jälkeen odotettavissa on vähitellen aurinkoisempaa ja lämpenevää säätä.

Perjantaina ja lauantaina viileää ilmaa virtaa vielä Suomeen luoteesta, mutta sunnuntaina voidaan jo paikoin yltää 20 asteen lukemiin, ensi viikolla jopa 25 asteen lämpötiloihin.

– Lämmön kestosta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta maan etelä- ja keskiosan osalta näyttää, että ensi viikolla sää jatkuisi lämpimänä. Jonkin verran epävarmoja tekijöitä ennusteessa kuitenkin on, sanoo Forecan meteorologi Jenna Salminen.

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa tulee yhä sadekuuroja, mukana on paikoin ukkosta. Perjantaina joitain sadekuuroja on liikkeellä etelässä, idässä ja paikoin pohjoisessakin.

– Perjantaina ja lauantaina luoteisvirtaus levittää vielä Suomen ylle hieman viileämpää ilmaa, mutta päivät ovat kuitenkin poutaantumaan päin ja aurinko jo lämmittää.

Perjantain korkeimpia lukemia mitataan maan etelä- ja keskiosassa, missä voidaan yltää 15 asteen tienoille tai hieman sen yläpuolelle. Lauantaina päivän korkeimpia eli noin 15 asteen lämpötiloja on todennäköisesti etelässä.

Sunnuntaina sää alkaa lämmetä kesäisempiin lukemiin.

– Viikonlopuksi on luvassa korkeapainetta. Sunnuntaina päästäisiin jo paikoin hätyyttelemään 20 asteen lämpötiloja, todennäköisemmin koko maan länsipuoliskolla, jopa Lapin länsiosassa, mahdollisesti myös etelässä, Salminen ennustaa.

Paikoin hellettä ensi viikolla?

Tämän hetken ennusteen mukaan korkeapainesää jatkuu ainakin ensi viikon alkupuolella. Alkuviikko vaikuttaa laajalti poutaiselta ja melko aurinkoiselta, pilviharsoa saattaa kuitenkin olla taivaalla. Helteen mahdollisuus kasvaa ensi viikon alussa lännestä päin.

– Näyttää siltä, että ensi viikko alkaa lämpimänä. 20 astetta ja sen ylittävät lukemat ovat yleistymässä etelässä, maan keskivaiheilla ja osassa pohjoistakin. Etenkin maan länsiosassa hellelukemat ovat mahdollisia jo maanantaina ja tiistaina. Viikon puolivälissä 20–25 asteen lukemia voi odottaa etelässä ja maan keskiosassa, paikoin voi olla hellettä, Salminen sanoo.

Pohjoisessa, etenkin pohjoisessa Lapissa, voi ensi viikolla liikkua sateita ja sää on pilvisempää. Samalla lämpötilat jäisivät enimmäkseen 10–15 asteen tienoille. Pohjoisen poutaisemmilla ja aurinkoisemmilla alueilla on lämpimämpää.

Ensi viikon loppupuolen ennuste on vielä epävarma.

– Näyttää siltä, että matalapaineet puskevat päin Länsi- ja Pohjois-Euroopan ylle levittäytyvää korkeapaineen aluetta lännestä ja etelästä, joten vielä on epävarmaa, pysyykö korkeapaine voimissaan vai hajoaako ja väistyykö se, Salminen sanoo.

Kesälomakausi on vähitellen käynnistymässä, ja koulujen päättäjäisiä vietetään monissa paikoissa 5. kesäkuuta.

– Jos on vähän viileämmän, mutta suht aurinkoisen sään ystävä, niin heille on luvassa mukavia päiviä tämän viikon puolella. Ensi viikolla on sitten lämpimämmän sään vuoro. Osalle tämä on varmaankin hyvin odotettu käännös säähän, Salminen toteaa.