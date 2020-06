Nyt selvitetään, miksi lapset sairastavat koronan lievemmin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi tieto voi auttaa kehittämään tehokkaampia hoitoja ja myös rokotetta.

Miksi lapset sairastuvat niin harvoin vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin? Miten lasten ja aikuisten elimistöjen puolustusjärjestelmät eroavat, vai johtuuko lasten alhaisempi sairastavuus siitä, että he sairastavat paljon hengitystieinfektioita ja kausiflunssia?

Näihin kysymyksiin ryhdytään etsimään vastauksia tutkijalääkäri LT Santtu Heinosen tutkimuksessa, joka on saanut 100 000 euron apurahan Lastentautien tutkimussäätiöltä.

– Lasten alhaisempi sairastavuus on hämmästyttänyt minua ja muita tutkijoita todella paljon. Covid-19 poikkeaa muista hengitystieinfektioista, sillä yleensä hengitystieinfektiot ja kausiflunssat ovat yleisempiä lapsilla ja leviävät perheisiin juuri heidän kauttaan. Haluamme selvittää, miksi covid-19 vaikuttaa eri tavoin lapsiin ja aikuisiin, ja kuinka tätä tietoa voitaisiin käyttää kehittämään tehokkaampia hoitoja ja rokotetta, Heinonen sanoo.

Hänen tutkimuksensa toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan sairastaneiden henkilöiden verinäytteistä.

Tarkoituksena on selvittää, mitä muutoksia lasten ja aikuisten elimistön puolustussoluissa, välittäjäaineissa ja muissa proteiineissa tapahtuu taudin eri vaiheissa. Heinonen tutkii edelleen, antavatko lapsilla tavalliset koronavirusinfektiot ristisuojaa myös covid-19-tautia vastaan.

Projekti on osa laajempaa HUS:n alueella toteutettavaa tutkimusyhteistyötä, jossa on mukana tutkimusryhmiä HUS:n lisäksi Helsingin yliopistosta ja Tukholman Karoliinisesta instituutista. Ensimmäisiä tuloksia on luvassa myöhään syksyllä tai alkutalvesta.

Lastentautien tutkimussäätiö jakoi myös kaksi muuta 25000 euron suuruista apurahaa tutkimuksiin, joissa selvitetään covid-19-taudin vaikutuksia lapsiin.

Professori Taneli Raivion tutkimus selvittää, miksi covid-19 aiheuttaa miehille vaikeamman taudin kuin naisille ja lastenlääkäri LT Emmi Sarvikiven tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka koulujen sulkeminen vaikutti koronavirusepidemian leviämiseen.