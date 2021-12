Nyt se vahvistui: Uudellemaalle tiukat koronarajoitukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suljettaviksi määrättyjä tiloja voi käyttää kuitenkin alle 18-vuotiaiden ohjattuun harrastustoimintaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää koronarajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella merkittävästi. Uudet määräykset koskevat kokoontumisia ja tilojen käyttöä, ja ne tulevat voimaan 28.12. alkaen. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.

Uudellamaalla kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.2021–17.1.2022. Lisäksi alueelle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa ajalla 28.12.2021–10.1.2022.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

– joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

– yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

– tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

– huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

– sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

– kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätökset on tehty sairaanhoitopiirin tuoreen tilannekuvan perusteella, ja niitä valmisteltaessa on kuultu myös alueen kuntia. Omikronmuunnos on heikentänyt koronatilannetta erittäin nopeasti koko Uudenmaan alueella.

– Tässä vakavassa tilanteessa olemme katsoneet välttämättömäksi ottaa käyttöön hyvin tiukat rajoitukset, joilla pyritään turvaamaan terveydenhuollon kantokyky. Epidemian hidastamisella tavoitellaan myös lisäaikaa rokotussuojan ja -kattavuuden kasvattamiselle, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Rajoitustoimet kohdistetaan ensisijaisesti aikuisiin, minkä vuoksi alle 18-vuotiaiden ohjattu harrastustoiminta on rajattu tilojen sulkupäätöksen ulkopuolelle.

