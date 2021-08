Nyt se sanottiin: Tämä on vuosi, jolloin ihminen menee Marsiin

USA:n avaruushallinto NASA etsii hakijoita ryhmään, joka eristäytyy vuodeksi Marsin elinolosuhteita simuloivaan elinympäristöön. Projekti alkaa syksyllä 2022.

Samassa yhteydessä todettiin, että aikomus on lähettää ihminen Marsiin vuonna 2037.

Vuoden Johnson Space Centerissä kestäviä simulointikokeita – jollaisia on nähty monissa elokuvissa – tulee kaikkiaan kolme.

Jokaiseen otetaan neljä jäsentä, jotka elävät vuoden ajan Mars Dune Alpha -nimisessä 3D-printatussa elinympäristössä.

– Simulaatiot Maassa auttavat meitä ymmärtämään ja vastaamaan fyysisiin ja henkisiin haasteisiin, ennen kuin astronautit menevät Marsiin, NASAn johtava tiedemies Grace Douglas totesi tiedotteessa.

Koeympäristössä simuloidaan tarvikkeiden loppumisen, laitteiden pettämisen, viestiviiveiden ja muiden ympäristön poikkeustilanteiden haasteita. Ryhmän jäsenet osallistuvat simuloituihin avaruuskävelyihin, tieteelliseen tutkimukseen, virtuaalitodellisuuden ja robottien hallintaan sekä viestintään. Tiloissa myös muun muassa kasvatetaan ruokaa.

NASA etsii ”terveitä, motivoituneita USA:n kansalaisia tai vakituisia asukkaita jotka eivät polta, ovat 30-55-vuotiaita, ja päteviä englannin kielessä”. Ryhmän valinnassa noudatetaan astronauttien valintakriteereitä.

Mars is calling! Applications are open to participate in a rare and unique opportunity: the first one-year analog mission in a habitat to simulate life on a distant world, beginning Fall 2022.

Think you have what it takes? Get more details: https://t.co/lXHklAqSGy pic.twitter.com/jCpGClcr77

— NASA (@NASA) August 7, 2021