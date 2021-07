Saatavilla on jo 231 erilaista täyssähköautoa

Täyssähköautojen yleistymistä on hidastanut saatavilla olevien autojen määrä ja suppea latausverkosto.

Sähköautojen tarjoama on parantunut merkittävästi viime vuosina. Leasingyhtiö Arval listasi kaikki Suomessa saatavilla olevat täyssähköautomallit ja -merkit.

Kesäkuussa 2019 rekisteröitiin 293 täyssähköautoa ja vastaavasti kesäkuussa 2021 yhteensä 1055 täyssähköautoa, selviää Netwheels Oy Mittariston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedoista.

Vuoden 2020 lopussa täyssähköautoja oli liikennekäytössä noin 10 000, kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 4 600. Täyssähköautojen yleistymistä on hidastanut pitkään toisaalta saatavilla olevien autojen määrä ja toisaalta latausverkosto.

– Tällä hetkellä tilattavissa on jo suuri määrä sähköautoja, joissa monissa on esimerkiksi erinomaiset tilat ja pitkä kantama. Myös latausverkosto on kasvanut koko ajan. Lähes 8 yritystä kymmenestä on jo ottanut käyttöön tai harkitsee ainakin yhden vaihtoehtoista energiamuotoa käyttöönottoa seuraavien 3 vuoden aikana, toteaa Arvalin kaupallinen johtaja Mikko Honkanen viitaten Arval Mobility Observatoryn tuoreeseen Mobility and Fleet Barometer -tutkimukseen.

Suurin eri sähköautomallien valikoima on Volkswagenilla, Audilla ja Mercedes-Benzillä. Yhteensä sähköautoja on saatavilla 27 eri automerkiltä. Erilaisia malleja on tarjolla 231 kappaletta. Arval tarkasti täyssähköautojen saatavuustilanteen Suomessa 5.7.2021.

Tutkimuksen mukaan seuraavaksi muutos alkaa vaikuttaa todennäköisesti pakettiautoissa.

Pakettiautoja on käytössä paljon yrityksillä. Suomalaisista yrityksistä 62 prosenttia on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön täyssähköpakettiautoja seuraavan 3 vuoden sisällä.

Sähköautojen verotusarvoihin merkittävä tuki

Kun työntekijä saa käyttöönsä autoedun eli auton yksityistä ajoa varten, se on käytännössä luontaisetu, josta tulee maksaa veroa.

Autolla on aina verotusarvo, jonka perusteella työntekijän maksama vero määräytyy. Verotusarvoon vaikuttavat muun muassa auton hankintahinta, käyttöönottovuosi, onko kyseessä vapaa autoetu vai käyttöetu sekä lisävarusteiden arvo.

Vuosina 2021–2025 täyssähköautojen kuukausittainen verotusarvo on 170 euroa alempi tuen vuoksi.

– Sähköauton kustannukset ovat mietityttäneet monia. Ongelma poistui, kun sähköautojen verotusarvoihin tuli merkittävä tuki. Täyssähköauton verotusarvo on käytännössä saman verran kuin vastaavan bensakäyttöisen auton, mikä tietysti kannustaa sähköauton hankintaan, Honkanen sanoo.

Valtioneuvosto on lisäksi kevään 2021 puoliväliriihessään päättänyt, että se valmistelee vuoden 2022 alussa käyttöön otettavaksi kaksi uutta veroetuutta, jotka koskevat vähäpäästöisiä työsuhdeautoja. Näiden yksityiskohdat selviävät jatkossa, mutta tässä ehdotuksessa on mukana myös tuki hybridiautoille.