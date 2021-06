Nyt rosvotaan kirkkojen vaivaisukkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etenkin Pohjanmaalla on murtauduttu vaivaisukkoihin.

Poliisi pyytää yleisövihjeitä liittyen vaivaisukkojen varkauksiin ja varkauden yrityksiin.

Viime aikoina Pohjanmaan poliisi on vastaanottanut useita ilmoituksia varkauksista tai varkauden yrityksistä, jotka ovat kohdistuneet kirkkojen vaivaisukkoihin.

Vaivaisukkoihin on murtauduttu, niitä on vahingoitettu tai varastettu. Tällä hetkellä ilmoituksia on kirjattuna kahdeksan Isokyrön Orisbergin kirkosta, Seinäjoen kirkosta Kitinojantiellä, Vöyrin kirkosta, Vöyrin Maksamaan kirkosta, Närpiön Pirttikylän kirkosta, Kaustisen kirkosta, Lappajärven kirkosta ja Kauhavan Kortesjärven kirkosta.

Vaivaisukko on kirkon tai kellotapulin seinään kiinnitetty maalattu puupatsas, jonka rinnassa tai sylissä olevaan aukkoon voi laittaa rahaa. Rahat käytetään yleensä kirkon diakoniatyöhön.

Vaivaisukkoja on Suomen ja Ruotsin luterilaisten kirkkorakennusten yhteydessä, ja Suomessa niitä löytyy eniten Pohjanmaalta. Vaivaisukkoja on käytössä Suomessa on hieman yli sata.