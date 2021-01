Nyt on vuoden suosituin aika tehdä muutosverokortti

Vuoden 2021 verokortit ovat postitse perillä tammikuun puoleenväliin mennessä.

Vuoden 2020 verokortti on kuitenkin voimassa vielä tammikuun, joten kiire ei ole. Ilman jonoja verokortin teko onnistuu OmaVerossa.

Kaikkien asiakkaiden verokortit löytyvät OmaVerosta jo nyt. Reilu puoli miljoonaa asiakasta on tilannut veropostit sähköisesti: he ovat saaneet ilmoituksen Suomi.fi-viesteihin verokortin saapumisesta OmaVeroon.

Yli 4,3 miljoonaa asiakasta puolestaan saa verokortin postitse. Heidänkin verokorttinsa on OmaVerossa.

Verohallinto saa vuodenvaihteessa paljon verokortteihin liittyviä kysymyksiä. Tässä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten korottaa veroprosenttia?

Hae uusi verokortti, ja ilmoita verokortille ajantasaiset tulo- ja vähennystiedot. Suosittelemme hakemaan verokortin OmaVerossa.

Veroprosentin korottaminen saattaa olla tarpeen, jos veroprosentin laskemisessa on käytetty sellaisia vähennyksiä, joita sinulla ei ole enää vuonna 2021 (esimerkiksi matkakuluja, jos teet pääasiassa etätöitä). Kun korotat veroprosenttia, todennäköisesti vältyt ensi vuonna jäännösverolta.

Vuoden 2021 verokortilla näkyvä tuloraja on vain 11 kuukaudelle (helmikuu-joulukuu). Verokortilla näkyy myös arvio koko vuoden tuloista, johon veroprosentti perustuu.

Mistä verokortilla olevat tulotiedot tulevat?

Verokortin tuloraja ja sen myötä myös veroprosentti on laskettu viimeksi vahvistetun verovuoden tietojen perusteella. Vuoden 2021 verokortti on siis laskettu vuoden 2019 tietojen pohjalta. Jos henkilö on vuonna 2020 tehnyt muutosverokortin, silloin vuoden 2021 verokortin pohjana on käytetty muutosverokortin tietoja.

Mitä verokorttia tammikuussa käytetään?

Tammikuussa 2021 käytetään vielä vuoden 2020 verokorttia. Veroprosentti on sama kuin vuoden 2020 viimeisimmässä verokortissa. Tuloraja kuitenkin nollautuu vuoden alussa.

Jos olet jo hakenut vuodelle 2021 muutosverokortin, joka on voimassa jo vuoden alusta alkaen, käytä hakemaasi muutosverokorttia.