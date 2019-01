Nyt on kylmää – pakkasvaroituksia ympäri maata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös ajokeli on paikoin huono.

Pakkanen kiristyy sunnuntaina laajalti kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen pakkasasteen välille, varoittaa Ilmatieteen laitos. Tuuli on enimmäkseen heikkoa koko maassa eteläisiä ja läntisiä merialueita lukuunottamatta, missä on puolestaan voimassa kovan tuulen varoitus.

Maan länsiosassa sää on selkeää, mutta muuttuu paikoin pilvisemmäksi yöllä. Pakkasvaroitus on voimassa koko alueella Keski-Suomea myöten aina Uudeltamaalta Keski-Pohjanmaalle saakka.

Idässä ja pohjoisessa on aluksi pilvistä ja paikoin myös lumisateita. Ajokeli on huono Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon alueilla. Pakkasvaroitus on voimassa koko Lapin alueella, missä pakkanen voi kiristyä peräti kolmeenkymmeneenviiteen asteeseen. Idässä lämpötila vaihtelee aluksi kymmenen ja kahdenkymmenen pakkasasteen välillä, mutta kiristyy yöksi jopa kolmeenkymmeneen asteeseen.