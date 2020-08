Nyt liikennevaloihin lisätään naishahmoja

Liikennevaloihin lisätään naishahmoja tasa-arvokampanjassa Intian Mumbaissa, CNN kertoo.

Osaan liikennevaloista vaihdetaan naista kuvaava hahmo aiempien, ainoastaan miehiä esittäneen hahmon tilalle. Aloite sai alkunsa Maharashtran osavaltiossa matkailu- ja ympäristöasioista vastaavan ministerin Aaditya Thackerayn käynnistämästä hankkeesta.

– Jos olet kulkenut Dadarin ohi, voit nähdä jotain, joka saa sinut tuntemaan ylpeyttä – sukupuolten tasa-arvoa varmistetaan yksinkertaisen idean avulla – myös naiset kuvataan nyt opasteissa!, Thackeray toteaa Twitterissä.

Myös osaan liikennemerkkejä on vaihdettu miesten lisäksi myös naisia.

CNN:n mukaan myös esimerkiksi Saksassa on lisätty miesten lisäksi myös naisia kuvaavia liikennemerkkejä. Itävallan pääkaupungissa Wienissä liikennevaloihin on lisätty kuva samaa sukupuolta olevista pariskunnista. Sveitsin Genevessä puolet liikennemerkeistä vaihdetaan kuvaamaan naisia, minkä lisäksi niissä kuvataan myös muun muassa raskaana olevia naisia sekä naisia, joilla on afro.

Suomessa 1.6.2020 voimaan astuneen tieliikennelain mukaan liikkennemerkit vaihdetaan sukupuolineutraaleiksi. Esimerkiksi naisia ja miehiä ei enää kuvata erikseen, vaan ne korvataan pallopäisillä hahmoilla. Uusissa merkeissä myös sukupuoliroolit häviävät merkeistä, eikä esimerkiksi miestä kuvata lapioimassa hiekkakasaa tai naisia kuvata erikseen pitämässä hametta.

Suomessa liikennemerkkien päivitys astuu voimaan kymmenen vuoden siirtoajalla.

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 1, 2020