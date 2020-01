Nyt leviää Pompeo-haaste! Osaatko nimetä nämä maat?

USA:n ulkoministeri Mike Pompeo joutui äskettäin ilmeisen kovaan haastatteluun. Episodin väitetään päättyneen siihen, että kiihtynyt Pompeo oli vaatinut toimittajaa näyttämään maailmankartalta Ukrainan.

Toimittaja sanoi osanneensa tehtävän, mutta ulkoministeri väitti myöhemmin, että toimittaja oli Ukrainan sijaan osoittanut kartalta Bangladeshia.

Miten onnistuisit samassa tilanteessa?

Radio Free Europe on valmistanut tästä löytyvän visan, jossa nimiä vailla olevalta maailmankartalta pitää nimetä valtioita. Mike Pompeo RFE/RL:n mukaan ”rakastaa” kyseistä kilpailua.

The Pompeo Challenge ei ole ihan helppo – lukuunottamatta meille ehkä kysymystä numero kaksi. Siinä voi valita joko Venäjän tai Suomen.

Test your knowledge of countries RFE/RL broadcasts to here: https://t.co/t3azBnlTCY

