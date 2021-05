”Nyt kyllä aletaan olemaan sillä rajalla” – Krista Kiuru kiivastui eduskunnassa

Ministeriä hiillostettiin sote-uudistuksesta.

Kokoomuksen kansanedustajat kysyivät eduskunnan kyselytunnilla sote-uudistuksen ja maakuntamallin runnomisesta. Puolueen Sari Sarkomaan mukaan ”esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rahoitus on romuttumassa. Tämä vaarantaa maamme vaativimmasta erikoissairaanhoidosta vastaavan sairaalan toiminnan ja tutkimuksen”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan ”tältä osin” Sarkomaa on ”itsekin niiden tosiasioiden äärellä, että Suomessa on ollut vaikeaa vuosikymmenen verran — ja reilunkin — saada aikaan sote-uudistusta”.

– Eli mitä vastaan ihmisille, jotka tarvitsevat hoitoa, ja niille ihmisille, jotka ovat etulinjassa töissä: viimeinkin Suomessa saatiin perustuslainmukainen esitys valmisteltua, ja se viedään tällä hallituskaudella eteenpäin, Krista Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan ”ei se kokoomuksen viisastenkivi sen kummempi ole”. Hän vaikutti ärsyyntyvän kokoomuksen Anna-Kaisa Ikosen kysymyksestä ”miten on mahdollista, että olette sivuuttaneet viisi yliopistosairaalaa?”.

– Ennen kuin annetaan väärää todistusta lähimmäisestä, niin on hyvä muistaa, edustaja Ikonen, että eivät tainneet olla tähänkään mennessä nämä asiat kirjoissa ja kansissa nimenomaan sen takia, että katsotaan, että substanssilakitasolla sitten säädetään näistä erikseen, Krista Kiuru vastasi.

– Niin kuin olen monta kertaa kokoomukselle todennut tässä salissa ja muuallakin, me tulemme sen kyllä tekemään, että me puutumme myös yliopistosairaaloiden asemaan, mutta tänne eduskuntaan tuotiin joulukuun alussa sellainen tiiliskivi, jolla on tarkoitus nyt rapata tämän sosiaali‑ ja terveydenhuollon vakaa perusta, jotta me pystymme lopulta viemään tämän uudistuksen läpi. Nyt täällä tarvitaan niitä muurareita, jotka laittavat tämän uudistuksen myös kansanvallallisesti ja sillä silmällä katsoen läpi.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan tässä maakunta-sotessa ei ”kenenkään verotus tule kevenemään, toki kaikkien suomalaisten palvelut tulevat heikkenemään”.

– Ideologinen maakunta-sote vie ensin maalaiskunnilta päätösvallan ja sitten palvelut. Lähes puolet kunnista, arvon keskustalaiset, ovat jäämässä ilman yhden yhtä sote-päättäjää tämän uudistuksen jälkeen. Kahdeksassa maakunnassa yksi keskuskaupunki päättää jatkossa kaikista sote-asioista, Timo Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan hallitus teki poliittisen päätöksen, että Coxa ja Sydänsairaala ajetaan alas.

– Nyt teitä näyttää tämä kaduttavan, ja perustuslakivaliokunta on todennut, että pitää tehdä uusi hallituksen esitys, jotta Coxa ja Sydänsairaala voidaan pelastaa. Tuleeko tällainen esitys eduskuntaan ennen kuin te runnotte tämän paksun ministeri Kiurun esittelemän paketin läpi? Tuleeko uusi esitys Coxan ja Sydänsairaalan pelastamiseksi eduskuntaan ennen kuin te tämän runnotte läpi, Timo Heinonen kysyi.

Kysymykseen vastannut Krista Kiuru oli jo selvästi kiihtynyt.

– Jos todella ymmärsin oikein, niin edustaja Heinonen täällä suuressa salissa väitti, että Coxa ja Sydänsairaala eivät voi jatkaa toimintaansa tämän sosiaali- ja terveydenhuollon esityksen johdosta. Minusta nyt kyllä aletaan eduskunnan salissa olemaan jo sillä rajalla…, Krista Kiuru suuttui.

– Pidän kyllä tärkeänä sitä, että täällä jokainen edustaja tietää, että Coxa ja Sydänsairaala tulevat jatkamaan toimintaansa. Olen viimeksi eilen käynyt — viimeksi eilen käynyt — keskustelua näiden toimijoiden kanssa, ja minun mielestäni on tärkeätä, että täällä edustajat, jotka ovat huolellisesti käsitelleet tätä kokonaisuutta, tietävät, mistä on kyse.